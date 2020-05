14-jarig meisje dan toch niet zwanger van vriend (10): “Na de bevalling laat ik DNA-test doen”

Het Russische meisje dat onlangs de media haalde omdat ze zwanger zou zijn van haar 10-jarige vriend blijkt dan toch niet van hem zwanger te zijn. Op Instagram deelt ze de hartverscheurende feiten.

Daria Rubchinskaya raakte een half jaar geleden zwanger op 13-jarige leeftijd. Het Russische meisje beweerde enkele weken geleden dat haar vriend Ivan (10) de vader is van haar ongeboren kind. Dokters geloofden dat echter niet omdat het biologisch onmogelijk is.

Verkracht

De intussen 14-jarige Daria onthult nu op Instagram dat ze in november van vorig jaar verkracht werd door een 16-jarige jongen en hij wellicht de vader is. “Het is erg pijnlijk voor mij om dit te vertellen, maar ik ben in november verkracht. Het gebeurde buiten op trappen. Het was donker en niemand kon me helpen. Nadien kon ik lange tijd niets meer doen. Ik was bang en eenzaam”, vertelt ze.

Angst

Daria vindt het verschrikkelijk dat de dader nog op vrije voeten is, maar hoopt dat dat verandert na de bevalling. “Voorlopig loopt hij nog vrij rond. Als ik bevallen ben, laat ik een DNA-test doen en als hij inderdaad de vader blijkt te zijn, kan er een onderzoek gestart worden. Hij was erg dik en groot voor zijn leeftijd. Wat me het meest angst inboezemt, is dat hij in dezelfde kleine stad als ik woont. Ik ben zo bang om hem op straat tegen te komen”, klinkt het.

Wat het resultaat van de DNA-test ook zal zijn, Daria wil dat Ivan het kindje opvoedt.