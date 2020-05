Waarom ontregelt de lockdown je maandstonden?

Maandstonden zijn sowieso geen pretje, en alsof dat nog niet genoeg is kunnen de coronacrisis en de bijhorende quarantaine je cyclus bovendien volledig overhoop gooien. Op sociale media verschijnen tal van berichten over meer pijnlijke of onregelmatige maandstonden tijdens de lockdown. Wat rommelt er in ons lichaam?

Gewone tijden kunnen we het niet noemen: de coronacrisis heeft een impact op ieders leven. Zelfs de weinige zekerheden die we hadden, lijken soms verdwenen – inclusief de minder aangename. Zo merkte 65% van de 5.677 deelnemers aan een Instagrampoll van gynaecologe Dr. Anita Mitra een verandering op in hun maandstonden tijdens de lockdown. Hoe komt dat?

Is #lockdown screwing with our menstrual cycles? Interested to know if anyone is noticing anything different, as we hit the four week mark — Victoria Richards (@nakedvix) April 13, 2020

Lockdown zorgt (niet) voor stress

Aangezien de lockdown mensen opzadelt met financiële, sociale en psychologische moeilijkheden is het volgens Dr. Leila Frodsham (gynaecologe bij de Royal College of Obstretricians and Gynaecologists) niet zo bizar dat die ook onze maandstonden beïnvloedt. “De wereldwijde pandemie bezorgt een groot deel van de bevolking stress en angst”, zegt ze in The Independent. “Die stress kan voor een hormonaal onevenwicht in het lichaam zorgen, wat veranderingen teweegbrengt in je maandstonden.”

Dat blijkt ook uit een studie van Cambridge University: bij een derde van de ondervraagde studenten bleven maandstonden uit tijdens de examenperiode en andere periodes van ongerustheid. Uit een studie van diezelfde Cambridge University (2017) bleek verder dat periodes van ongerustheid een impact kunnen hebben op de menstruele cyclus. Mogelijke veranderingen zijn het uitblijven van de cyclus en zwaardere of lichtere maandstonden.

Toch heeft de lockdown niet op iedereen hetzelfde effect. Voor sommigen is deze periode net minder stresserend. Daardoor merken zij dat ze na jaren van schommelingen plots weer een normale cyclus krijgen.

Wat kan je eraan doen?

Eerst en vooral zijn schommelingen in je menstruatiecyclus niet per se abnormaal. De gemiddelde cyclus duurt 28 dagen, een onregelmatige telt volgens Sensoa minder dan 25 of meer dan 35 dagen. Zelfs als je een regelmatige cyclus hebt, is een verschil van een paar dagen tussen elke menstruatie wel normaal. Naast stress kan onregelmatigheid ook veroorzaakt worden door de puberteit, medicijngebruik, intensief sporten of vermageren of uiteraard zwangerschap.

Als je denkt dat de quarantaine je een pak meer stress en daardoor ook een onregelmatige of pijnlijke menstruatie bezorgt, kan je je levensstijl proberen aan te passen. Zo kunnen je hormonen en dus ook je maandstonden eventueel weer in balans geraken. Dr. Frodsham stelt voor aan yoga, mindfulness of meditatie te doen, maar met stress omgaan is uiteraard voor iedereen anders. Kijk dus wat voor jou specifiek kan helpen. Een wandeling in de buitenlucht of een leuke film tellen evengoed als antistressmedicijn.

“Het helpt ook om je cyclus op te volgen”, voegt Frodsham toe. “Een of twee licht vervroegde of verlate maandstonden zijn geen reden tot paniek. Maar veranderingen die zich herhaald voordoen of volledige onregelmatigheid in je cyclus bespreek je best met een dokter.” Ook als die veranderingen je extreem pijnlijke of bloederige maandstonden bezorgen, hoef je niet in stilte te lijden. “Wie zulke ervaringen heeft, neemt best contact op met de gynaecoloog.”