‘Temptation’-Yasmine en ‘Love Island’-Martin uit elkaar

Yasmine Pierards en Martin Foru vormen niet langer een koppel. Dat kondigden ze aan op Instagram.

Het sprookje is uit tussen Yasmine en Martin. Die geruchten deden de laatste weken al de ronde omdat ze allebei hun gezamenlijke foto’s verwijderd hadden van Instagram. Onlangs deelde Yasmine een foto waarbij ze schreef: “Yes, your girl is single. Leave me alone with the questions. Positive vibes only”. Intussen heeft de 22-jarige ‘Temptation Island’-verleidster het bewuste bericht verwijderd. Maar ook Martin (23) kondigde de breuk aan in een vragensessie op Instagram. “Single”, reageerde hij kort op de vraag of hij een relatie had.

Samenwonen

Yasmine en Martin kwamen in december 2019 naar buiten met het nieuws dat ze samen waren. Enkele maanden geleden hadden ze nog plannen om te gaan samenwonen, maar dat komt er dus niet meer van. Martin vormde vorig jaar een koppel met Sebastiana. Ze leerden elkaar kennen in het eerste seizoen van ‘Love Island’. In augustus 2019 raakte bekend dat ze uit elkaar waren.