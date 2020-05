Hoe kan je als kapper veilig aan de slag? Het UZA deelt enkele tips

Vanaf vandaag mogen kapperszaken hun deuren weer openen. Met het oog op een veilige heropstart, gaf het Universitair Ziekenhuis Antwerpen 14 kappers uit de buurt tips hoe ze zichzelf en hun klanten best kunnen beschermen.

Het UZA deelt graag de kennis die ze tijdens de afgelopen weken opbouwde in de preventie van COVID-19 en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de medewerkers van UZA zijn enthousiast over het eenmalige initiatief. Voor de medewerkers van het UZA is het initiatief welgekomen. 220 zorgverleners van het UZA schreven zich in voor een gratis (droge) knipbeurt. “De afgelopen weken waren erg intensief voor onze medewerkers. Als dank en waardering voor hun flexibiliteit en inzet, leggen we hen graag in de watten met een frisse haarcoupe”, legt Hildegard Hermans uit.

Expertise

Tijdens een eenmalig initiatief delen ziekenhuishygiënisten van UZA tips hoe kappers zichzelf en hun klanten zo goed mogelijk kunnen beschermen en het risico op besmetting kunnen beperken. Aandacht voor hygiëne voor, tijdens en na het kapperswerk is cruciaal.

Hildegard Hermans, personeelsdirecteur UZA: “We hebben de afgelopen maanden heel wat expertise opgebouwd in preventiemaatregelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Die kennis delen we graag, ook met kappers. Zij komen immers dicht in contact met hun klanten. Dat we lokale handelaars op deze manier kunnen helpen, doet ons plezier.”

Tips voor kapperszaken

Qua persoonlijke hygiëne voor zowel kapper als klant raadt het UZA aan om steeds propere kledij aan te trekken. Extra aandacht voor een goede handhygiëne waarbij je je handen ontsmet voor en na elke klant en wondjes afplakt met een vochtwerende pleister spreekt uiteraard voor zich. Verder is het belangrijk om een correcte nies- en hoesthygiëne toe te passen en een mondmasker te dragen. Kappers die respiratoire symptomen of klachten hebben, gaan niet werken. Wanneer klanten respiratoire symptomen of klachten hebben, dienen ze hun kappersbezoek uit te stellen.

Tijdens het werk is het belangrijk om voor elke klant een nieuwe kapmantel en propere handdoeken te gebruiken. Scharen, borstels, kammen, rollers, krulspelden, scheermessen en tondeuses reinig en ontsmet je na elke klant. Verwijder haren na elke knipbeurt met een vloerwisser en poets dagelijks met een vochtige doek. Reinig de wasbak na elk gebruik, verwijder haren en poets met warm water en zeep. Ook de kappersstoel, werkplek, deurklink, handspiegel, betaalautomaat en andere contactoppervlakken reinig je na elke klant.

Tot slot is het aan te raden om klanten zelf jassen en kleding te laten weghangen en de kapstok na gebruik te ontsmetten. Laat klanten enkel op afspraak komen. Bevraag hen steeds vooraf en maak ze duidelijk dat ze niet kunnen langskomen wanneer ze respiratoire symptomen hebben. Hou bij het bezoek steeds 1,5 meter afstand en plaats klanten op voldoende afstand van elkaar. Tijdschriften en magazines haal je weg.