Hoeveel slaap hebben we echt nodig?

Voldoende slaap is essentieel voor onze mentale en fysieke gezondheid, maar hoeveel is genoeg? De meeste onderzoekers beweren dat een goede nachtrust gemiddeld acht uren bevat, maar het is geen exacte wetenschap. Volgens de Amerikaanse slaappsychologe Jade Wu is dat een hardnekkige mythe en is het aantal uur niet voor iedereen hetzelfde. Zij pleit voor een persoonlijk slaappatroon dat we afstemmen op enkele factoren en geeft tips om het voor jezelf te bepalen.

Er bestaat niet zoiets als een universele hoeveelheid slaap, maar te weinig is zeker niet goed, want dat leidt tot concentratieproblemen en kan onze stemming negatief beïnvloeden. De Amerikaanse National Sleep Foundation berekende per leeftijdsgroep het nodige aantal uren en kwam uit op de volgende cijfers. Pasgeboren baby’s moeten 11 tot 18 uur per dag slapen, tieners en volwassenen best 8 tot 10 uur en senioren slechts 5 tot 9 uur. Hieruit blijkt dus dat het gepaste aantal uren slaap niet stabiel is, maar verandert met de leeftijd en vermindert naarmate we ouder worden.

Daarnaast zijn er nog twee andere factoren die de hoeveelheid bepalen. Mensen die doorheen de dag zware fysieke inspanningen leveren, zijn gebaat bij wat extra rust en ook vrouwen zouden meer slaap nodig hebben dan mannen. Dat is zo omdat ze vaak meer multitasken en daardoor een groter deel van de hersenen gebruiken, waardoor die ongeveer twintig minuten langer moeten uitrusten.

Drie tips om je persoonlijke slaappatroon te bepalen

Nadat je de voorgaande factoren in rekening hebt gebracht, kan je afgaan op drie tips die Jade Wu meegeeft om te bepalen of je slaappatroon geschikt is en hoe je het kan optimaliseren. De eerste is om het verschil te leren tussen een vermoeid lichaam en een vermoeide geest. Vaak denk je dat je doodop bent, maar lukt het toch niet om te slapen omdat je hersenen nog te actief zijn. Dan is de kans groot dat je geen slaaptekort hebt, en juist meer dut dan nodig is. Als je spieren afgemat zijn, en je energielevel of motivatie laag zijn, betekent dat niet dat je ook echt moe bent. Er is namelijk een verschil tussen vermoeidheid en slaperigheid. Zolang je dat laatste niet voelt, geniet je beter eerst nog van wat ontspanning voor je onder de wol kruipt.

Ben je overdag vaak zo moe dat je bijna indommelt? Dat is een goede indicator dat je ’s nachts niet genoeg slaap krijgt. Zeker als het regelmatig voorkomt, heb je te kampen met een slaaptekort. De boodschap hier is simpel: ga wat vroeger in je bed liggen of sta indien mogelijk wat later op.

Probeer tot slot een vast slaappatroon te hanteren. Het gaat namelijk niet enkel over de hoeveelheid, maar ook over hoe consequent het aantal uur is dat je slaapt. Als je dat op onregelmatige en wisselende tijdstippen doet, raakt je lichaam helemaal in de war en je biologische klok ontregeld. Je zal daardoor de ene dag doodop zijn en de andere klaarwakker, zodat je last hebt van slapeloosheid. Als je daarentegen twee weken aan een stuk op dezelfde momenten gaat slapen, zal je lichaam daarna gewoon vanzelf aangeven wanneer de tijd gekomen is om in je bed te kruipen.