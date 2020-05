Totale aantal coronadoden in België overschrijdt kaap van 9.000

De voorbije 24 uur werden 47 nieuwe overlijdens gemeld in ons land omwille van het nieuwe coronavirus. Er is ook sprake van 65 nieuwe ziekenhuisopnames. Anderzijds mochten 159 patiënten het ziekenhuis verlaten, blijkt vandaag uit de dagelijkse cijferupdate.

In totaal werden al 9.005 sterfgevallen gerapporteerd. Het totale aantal bevestigde besmette personen is met 345 nieuwe gevallen gestegen tot 54.989. Al 14.460 mensen mochten in totaal het ziekenhuis verlaten.

“Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe. Het aantal nieuwe hospitalisaties stabiliseert verder, maar blijft vrij hoog”, klinkt het in de update op info-coronavirus.be.

Brouwerijsector: “Grootste verlies sinds WOII”

Intussen is duidelijk dat vrijwel geen enkele sector gespaard blijft van de economische ravage die de pandemie veroorzaakt. Ook de biersector trekt vandaag aan de alarmbel. Er wordt rekening gehouden met een verlies van 400 miljoen euro voor de periode van half maart tot half juni. Dat komt overeen met 10 procent van de jaarlijkse omzet voor de sector, aldus de Federatie van de Belgische Brouwers.

De horeca is goed voor 42 procent van de bierconsumptie in België. Het bierverbruik liep in april met de helft terug, en de grootdistributie was voor de brouwers niet voldoende om de sluiting van de cafés te compenseren. Vooral de consumptie van pils kreeg een dreun. De brouwersfederatie telt een dikke honderd leden: 35 procent daarvan moest de activiteiten volledig of gedeeltelijk opschorten. Daardoor wordt tussen half maart en half juni een miljoen hectoliter minder bier gebrouwen. “Dat zijn dramatische cijfers, die niet meer gezien zijn sinds de Tweede Wereldoorlog”, zegt voorzitter Jean-Louis Van de Perre.

De sector vestigt haar hoop op een opening van de horeca op 8 juni. De brouwerijsector, die 6.255 mensen tewerkstelt in België, vraagt aan de overheid om de tijdelijke werkloosheid tot 30 september te verlengen, de btw op in de horeca geserveerde dranken te verlagen van 21 naar 6 procent en de accijnzen op bier te verlagen.