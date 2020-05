Dochter van Goedele Liekens was aanwezig op lockdownbarbecue: “Ze erkent haar fout”

Niet alleen de schoonzoon van Goedele Liekens, maar ook haar dochter was van de partij op de schandaalbarbecue van vorige week zaterdag. Dat bevestigde Liekens via een pr-bureau.

Vorige week zaterdag legde de politie in Sint-Truiden een illegale lockdownbarbecue stil. Veertien mensen, onder wie Pascal Vossius, een ex-schepen van Sint-Truiden die pas hersteld was van corona, kregen een boete van 250 euro. Ook de wagen van Goedele Liekens werd aan het huis gespot, maar al snel bleek dat niet zij, maar haar schoonzoon Alexander, de vriend van haar dochter Merel, aanwezig was op het feestje.

Foto van dochter

Nu raakte bekend dat ook Merel mee aan het kokkerellen was. Er zou zelfs een foto genomen zijn van de 22-jarige dochter van de Open Vld-politica terwijl ze zich verstopte in een kast op de bewuste avond. “Het is goed mogelijk dat ze zich hadden verborgen in de kleerkast. Misschien is er onvoldoende gezocht. Het parket zal moeten beslissen of het nog tot een vervolging komt. Dan riskeren ze net als de andere aanwezigen een coronaboete en mogelijks nog een bijkomende sanctie omdat ze zich aan de controle onttrokken”, vertelt Steve Provost, korpschef in Sint-Truiden in Het Laatste Nieuws.

Excuses

Ook Liekens bevestigde nu de aanwezigheid van Merel. “Blijkbaar was niet alleen mijn schoonzoon maar ook mijn dochter aanwezig op de bewuste barbecue. Ik heb met hen daarover een ernstig gesprek gehad. Ze erkennen hun fout en verontschuldigen zich hiervoor. Verder wens ik geen commentaar te geven omdat ik de privacy van mijn kind in bescherming neem”, gaf ze mee via een pr-bureau.

Klacht indienen

Eerder deze week liet de 57-jarige seksuologe weten dat ze klacht indient omdat de indruk gewekt werd dat zijzélf aanwezig was op de barbecue. “En dan die krantenberichten. Dat was niet echt nieuws, hé. Ondertussen wist iedereen dat ik daar niet was. Maar toch verschijnt het één en ander, waardoor de indruk blijft bestaan dat ik iets fout gedaan heb. Wat niet zo is. Dat is pure beschadiging. Vandaar dat ik zeker klacht neerleg bij Comité P. Nu ben ik het, maar volgende keer kan dat iemand anders zijn”, lazen we in TV Familie.

Op eigen initiatief aanwezig

Intussen hebben ook de dochters des huizes die het illegale feestje organiseerden hun excuses aangeboden. “We willen benadrukken dat we geen barbecue voor Moederdag organiseerden, zoals eerder vermeld. Iedereen was op eigen initiatief aanwezig. Wij hebben de grote fout gemaakt om dat toe te laten. Wij nemen dan ook de volle verantwoordelijkheid voor onze acties. Wij hebben hier heel veel mensen mee gekwetst en willen ons verontschuldigen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.