Pro League heeft beslist: Club Brugge kampioen, Waasland-Beveren degradeert

De algemene vergadering van de Pro League heeft vanavond beslist dat de competities in 1A en 1B definitief worden gestaakt. Het klassement na 29 speeldagen wordt als volledig beschouwd. Leider Club Brugge pakt zo zijn zestiende landstitel, rode lantaarn Waasland-Beveren zakt naar 1B.

De 23 stemgerechtigde profclubs keurden het voorstel goed om het 1A-klassement van het seizoen 2019-2020 als volledig te beschouwen na 29 speeldagen, waardoor het ook als leidraad kan dienen voor de verdeling van Europese tickets. Het seizoen 2019-2020 zal volgens het voorstel weliswaar geen invloed hebben op de coëfficiënt.

15 punten voorsprong

Club Brugge mag zich officieel kampioen noemen. Blauw-zwart had met nog een speeldag voor de boeg al 15 punten voorsprong op eerste achtervolger AA Gent. Hoewel Waasland-Beveren zich theoretisch op de slotspeeldag nog kon redden, degradeert de club naar 1B.

Beerschot, OHL of Westerlo naar 1A

Vanuit 1B komen drie ploegen nog in aanmerking om de plek van Waasland-Beveren in te nemen. Finalisten Beerschot en OHL moeten ten laatste op 31 mei laten weten of ze hun terugwedstrijd kunnen organiseren voor 2 augustus. Slagen ze daar niet in, gaat Westerlo als leider in het algemene klassement op naar de hoogste voetbalklasse.

Aangepaste play-offs

Volgend seizoen zal er opnieuw met zestien ploegen in 1A gespeeld worden, al zien de play-offs er iets anders uit. De nummers 1 tot en met 4 zullen na de reguliere competitie play-offs spelen om de titel en de nummers 5 tot en met 8 strijden dan om het laatste Europa League-ticket.