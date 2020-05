Zo helpt de coronacrisis in de strijd tegen hiv

Het is niet omdat we zo druk zijn met het bestrijden van de coronacrisis dat er ook op andere fronten geen actie kan gevoerd worden. Britse seksuele gezondheidsexperts beschouwen de lockdown immers als een unieke kans om de overdracht van de seksueel overdraagbare aandoening hiv in te dammen.

Volgens Dr. Alan McOwen, een hiv-specialist in Londen, zijn er veel gelijkenissen tussen aids en het coronavirus. Ze verspreiden zich vooral door nauw menselijk contact, je kan besmet zijn zonder dat je het weet, en er is voor allebei nog geen vaccin. Het enige verschil is dat er voor de soa wel virusremmers bestaan die de ziekte kunnen onderdrukken, waardoor de levensduur en -kwaliteit van seropositieve patiënten er fel op vooruitgaat. Hoewel er nog veel werk aan de winkel is, is McOwen geïnteresseerd in de interactie tussen de twee virussen. De coronalockdown en de bijbehorende social distancing creëren immers unieke omstandigheden om beide ziektes te bestrijden.

Britse clinici hielden het aantal nieuwe gevallen van geslachtsziekten, zoals gonorroe, in de aanloop naar de lockdown nauw in de gaten. Ook de hoeveelheid doktersvoorschriften voor PEP, een behandeling die het hiv-virus 72 uur na blootstelling kan afremmen of zelfs helemaal afblokken, werd opgevolgd. Ze kozen die twee ziektes, omdat mensen hiervoor een doktersbezoek niet snel zullen uitstellen en merkten bij allebei een sterke daling op.

Lockdownvoordelen

Door de inspanningen van de National Health Service in het Verenigd Koninkrijk om PEP publiek beschikbaar te maken, kelderde het aantal nieuwe hiv-besmettingen al met 71%. Tussen 2012 en 2018 evolueerde dat cijfer immers van 2.800 naar 800. Seksuele gezondheidsexperts zien de coronacrisis en de bijbehorende lockdown als een opportuniteit om de dalende trend van de hiv-overdracht voort te zetten en ook deze curve af te vlakken.

Aangezien de wereldbevolking door de ingevoerde social distancing minder onbeschermde seks heeft met nieuwe partners wordt de verdere verspreiding van aids fel vertraagd. Bovendien is het zo dat seropositieve mensen het meest besmettelijk zijn in de beginfase van een hiv-infectie, waardoor de kans nu kleiner is dat het virus zich verspreidt, omdat er minder dragers zijn.

De lockdown die in de meeste landen al enkele maanden geldt, speelt ook in het voordeel van de hiv-testen. Soms kan het namelijk tot vier weken duren voor de uitslag bekend is. In normale tijden is het risico dan groot dat mogelijke dragers al seksueel actief zijn voor ze uitsluitsel krijgen over hun eventuele besmetting. Nu kan dat vermeden worden omdat de coronamaatregelen nieuwe seksuele contacten tot een minimum beperken. De Britse gezondheidszorg moedigt de bevolking ook via Facebook aan om zich nog tijdens de lockdown te (laten) testen als ze denken het hiv-virus opgelopen te hebben.