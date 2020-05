Antwerpse spuwers riskeren gevangenisstraf tot twee jaar

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen zijn vier dossiers behandeld van mannen die gespuwd of gehoest zouden hebben naar inspecteurs van de politie. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tussen één en twee jaar.

De incidenten gebeurden allemaal in de laatste week van maart. In de vier gevallen stonden mannen terecht die bij een aanvaring met de politie hadden gespuwd of gehoest in de richting van een of meerdere inspecteurs.

Maximale celstraf

De hoogste vordering was voor een 38-jarige man die op 26 maart werd tegengehouden voor verkeersinbreuken in Antwerpen. Hij gedroeg zich agressief en spuwde tot tweemaal toe in het gezicht van een agent. De man stond ook terecht voor een geval van dronkenschap en verkeersagressie in november, zaken waar hij in het verleden ook al voor veroordeeld werd. Voor hem vorderde de openbaar aanklager de maximale celstraf van twee jaar en een geldboete.

Neus aan neus met agenten

Een andere man uit Antwerpen stond terecht voor feiten op 24 maart. De 26-jarige man was die voormiddag met zijn broer en neef aanwezig in het appartement van een vriendin, wat tegen de toen heersende coronamaatregelen inging. Toen twee inspecteurs hen betrapten en overgingen tot identiteitscontrole, zou de jongeman zich zeer agressief en weerspannig hebben gedragen. Hij zou neus aan neus met de agenten zijn gaan staan en toen opzettelijk in hun gezicht hebben gehoest.

Volgens de verdediging wou de man in communicatie treden met de agenten omdat hij als enige van het gezelschap nuchter was. Er wordt betwist dat de man agressief was. Daarvoor werden enkele zeer korte filmpjes van enkele seconden getoond, waaruit zou blijken dat hij niet weerspannig was. Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 18 maanden.

Kast in elkaar zetten

Een derde beklaagde was op 29 april aanwezig op een familiebijeenkomst van een nicht op haar appartement in Antwerpen, naar eigen zeggen om een kast in elkaar te zetten. De politie kwam ter plaatse na klachten over geluidsoverlast. Bij de identiteitscontrole gaf de man eerst een valse naam. Toen de agenten hem van zijn vrijheid wilden beroven, reageerde hij weerspannig en spuwde hij naar het gezicht van een agent.

De verdediging betwistte de valse identiteit en weerspannigheid niet, maar wel dat hij zou gespuwd hebben. Voor hem werden een celstraf van 15 maanden en een geldboete gevorderd.

Bloedneus

Een 19-jarige man uit Mortsel zou gespuwd hebben toen hij op 29 maart met vrienden in een park aan het boksen was. Hij had proberen wegvluchten en spuwde naar de inspecteurs toen hij in een combi gezet werd. Volgens de jongeman had hij op dat moment een bloedneus en spuwde hij op de grond om het bloed uit zijn mond te krijgen. Voor hem werd een gevangenisstraf van een jaar en een boete gevraagd.

De vonnissen voor de vier zaken worden uitgesproken op 28 mei en 11 juni.