Zo help je je angstig kind terug naar school te gaan

Vanaf vrijdag 15 mei krijgen sommige kinderen opnieuw af en toe les op school. Misschien ziet je telg dat niet zitten, begrijpt die het niet zo goed en wekt dat zelfs wat angst op. Dat is volkomen normaal en er zijn ook enkele dingen die je kan doen om je kind een hard onder de riem te steken.

Zweert je kind inmiddels bij thuisonderwijs of is je kroost al vergeten hoe de school er vanbinnen uitziet? Het is niet zo raar dat kinderen met een bang hartje terugkeren naar de klas. Daarom zijn hier wat tips om je kind te steunen op de eerste schooldag in coronatijden.

1. Blijf rustig

“Het is belangrijk dat ouders begrijpen dat jonge kinderen een veilige basis nodig hebben om van daaruit de wereld te ontdekken”, zegt orthopedagoge Anke-Minke Mulder van Psychowijs in Trouw. “Een peuter die de speeltuin in rent en voor het spelen nog even achterom kijkt of mama op het bankje zit. Zo is het nu ook: ouders moeten rustig blijven en vertrouwen uitstralen.”

2. Duidelijkheid helpt

Daarnaast hebben kinderen volgens Mulder ook behoefte aan kaders, regels en duidelijkheid in deze nieuwe periode. “Leg goed uit dat je je kind op school afzet, maar ook weer komt ophalen. Zo krijgen kinderen een beeld van de situatie zonder dat de emotie overheerst.” Als ouder kan je hen al ook al voorbereiden, wat de angst langzaamaan zal doen verdwijnen. “Je kan bijvoorbeeld al even langs de ingang van de school fietsen als het rustig is”, legt Mulder uit.

3. Waar komt de angst vandaag?

Nederlandse schooldirectrice Monique de Haan raadt aan om er vooral geen te grote zaak van te maken. “Zorg dat kinderen zich op hun gemak voelen door positief te zijn. Vaak is er een bepaalde oorzaak voor angst of afwijkend gedrag. Probeer erachter te komen wat dat is, zonder hun reactie te beoordelen”, adviseert ze in Trouw. Dat kan je doen door met je kind te praten als de emoties wat bedaard zijn.

4. Blijf ‘verbonden’

“Tenslotte”, zegt Mulder, “kan je je kind een soort van houvast meegeven voor als het bang is.” Zo stelt ze voor om bijvoorbeeld allebei eenzelfde steentje mee te nemen. Wanneer je kind angstig is, kan die naar het steentje kijken dat de ouder ook bij zich draagt. “Zo kan je kind zich veilig en verbonden voelen”, zegt de orthopedagoge.

Krijg je het zelf wat moeilijk door de emoties van je kind? Vergeet vooral niet dat achter de schoolpoort heel wat juffen, meesters en andere opvoeders klaarstaan om je kind door de dag te loodsen.