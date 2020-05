Om deze redenen is seks goed voor je huid

Seks telt vele fijne voordelen: het kan fantastisch voelen, telt als workout én brengt je dichter bij je partner. Maar heb je ooit opgemerkt dat je huid er nadien ook van kan stralen? Nee, je spiegel liegt niet tegen je: seks kan volgens verschillende dermatologen je huid wel degelijk doen stralen.

Wanneer je na een stomende vrijpartij de badkamer binnenwandelt, verschijnt een mooie, rode blos op je gezicht. Onder het eventuele laagje zweet ziet je huid er na de seks gezond en levendig uit. Hoe valt dat te verklaren?

Weg met rimpels

“Net zoals andere vormen van sport doet seks de bloedstroom naar de huid toenemen”, vertelt Melissa Piliang, dermatologe in de Cleveland Clinic, aan StyleCaster. Nadien zorgt die bloedtoename voor een zuurstofboost, wat je huid een mooie gloed geeft. Maar volgens Ted Lain, dermatoloog bij Sanova Dermatology, geeft seks de huid meer dan alleen een mooi kleurtje. “Door seks te hebben verhoog je het niveau aan cortisol – het zogenaamde stresshormoon – in je lichaam, wat ook je productie van collageen doet toenemen”, zegt hij aan dezelfde nieuwssite. Collageen is een heel belangrijk eiwit in onze lichamen dat onze huid elastisch, soepel en glad houdt. “Een hoog cortisolniveau kan het collageen beschadigen, wat rimpels en littekens veroorzaakt”, legt hij uit, “maar door seks te hebben kunnen we dat dus tegengaan.”

Belangrijk: het orgasme

Behalve directe effecten zijn er ook voordelen die langer aanhouden. “Regelmatige seks, een tot drie keer in de week, zorgt voor een jongere verschijning.” Volgens Dr. Piliang heeft dat te maken met de cortisollevels, terwijl Dr. Lain dat wijt aan bepaalde hormonen (oxytocine, prolactine en oestrogeen) die opflakkeringen van acne tijdens de menstruatie tegenhouden.

Betekent dat ook dat een vrijsessie van een uur voordeliger is voor onze huid dan eentje van een twintigtal minuten? “Vooral een orgasme doet veel. Hoe meer energie je verbruikt, hoe beter je bloedcirculatie en -druk, wat zorgt voor een verhoogde hydratatie”, legt Lain uit. Geen bedpartner om je in de zevende hemel te brengen? Je kan ook steeds jezelf een handje helpen. “Masturberen geeft niet alle hormonale voordelen van seks”, zegt Lain, “maar kan wel voor dezelfde afterglow en hydratatie zorgen.”

Een extra reden om onder de lakens te duiken had je misschien niet nodig, maar is altijd mooi meegenomen. “Seks kan de nadelen van ongezonde gewoontes als roken en zonnebanken niet wegwerken”, aldus Dr. Piliang, “maar het brengt je huid wel heel veel goeds.”