In navolging van de postbezorger willen we allemaal een crossbodytas

De postbezorger droeg voorheen zijn tas vol brieven schuin over zijn bovenlijf. Vonden we heel gewoon. Zelf een tas op deze manier dragen, leek tot voor kort louter aan deze bezorger besteed. Tegenwoordig doen we het massaal. Over de voordelen van de crossbodytas.

In de wereld van de tassen volgt de ene trend na de andere. Waren in de jaren tachtig van de vorige eeuw eerst de ‘pukkel’ of groene legertas en daarna de canvas shopper een hit onder scholieren, tegenwoordig doet de rugzak het bij deze doelgroep heel goed. Het lijkt een blijvertje te worden.

Ook de manier van het dragen van een tas is aan trends onderhevig

Voor dames bleek er een tijdje terug ineens een comeback te zijn van de kleine handtas. Niet in de hand gedragen, maar keurig over de onderarm. Denk Jackie Kennedy! Dat durfde niet iedereen, maar wie stijlvol voor de dag wenste te komen, ging ervoor. Niet alleen de tas, maar zeker ook de manier van het dragen ervan, blijkt trendgevoelig.

Na deze kleine tas volgde de XL-tas. Zelfs XXL werd op de catwalk gezien. Enorme tassen die modellen stevig onder de oksels klemden. Hield je deze immers in de hand dan zouden ze in sommige gevallen gewoon over de grond slepen, zo groot. Het bleek een hit, maar niet iedereen ging voor de grootste exemplaren. Een large tas was vaak al ruim genoeg en dat droeg een stuk comfortabeler.

Hoe draag jij de heren schoudertas?

Heren kiezen regelmatig voor een rugzak of handtas, maar zeker de schoudertas heren is weer helemaal in zwang. Ook hier is veel gelegen aan de manier waarop deze tas gedragen wordt. De tas, die vaak voorzien is van een laptopvak en zowel handvaten als een schouderriem bevat, draagt prima over de schouder maar krijgt een meer sportieve en stoere look als de tas crossbody wordt gedragen.

De crossbodytas is inmiddels een absolute hit. Wie meent dat alleen de voormalige postbode, inmiddels geëvolueerd tot postbezorger, een tas op die manier draagt loopt wat de mode betreft achter.

Voordelen van de crossbodytas

De voordelen van deze manier van dragen van een tas, zijn legio. Je hebt de handen vrij, en met gemak zwiep je een crossbody tas op de rug als je bijvoorbeeld op de fiets stapt. Ook makkelijk: iets uit de tas pakken terwijl je deze gewoon omhoudt. Kortom; een crossbody gedragen tas is behoorlijk comfortabel. Van welk formaat de tas ook maar is.