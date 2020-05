Dit is de reden waarom we zo graag roddelen

Iedereen kan wel eens smullen van een sappige roddel en dat is perfect normaal. Sociale wetenschappers van de University of California, Riverside ontdekten dat elke persoon eraan meedoet. Waarom we dat zo graag doen, hangt samen met de evolutie, want het is een erfenis uit de prehistorie. Het is bovendien goed voor onze sociale contacten.

Roddelen heeft tegenwoordig vaak een negatieve connotatie door de roddelbladen die maar al te graag leugens of verdraaide feiten verspreiden en het daarbij niet altijd even nauw nemen met de privacy. Door velen wordt het ook gezien als een nutteloos of ongezond tijdverdrijf, maar dat klopt niet. Roddels zijn slechts in 15% van de gevallen beledigend, bijvoorbeeld als we negatief oordelen over iemands uiterlijk of zelfs onwaarheden verkondigen.

De overige tijd zijn ze eerder neutraal en banaal, want onderzoekers interpreteren de activiteit heel breed als een gesprek over iemand in diens afwezigheid over zaken die niet algemeen bekend zijn. Volgens het stereotype zouden vooral vrouwen er zich mee bezig houden, maar niets is minder waar. De gemiddelde persoon spendeert er namelijk gemiddeld 52 minuten per dag aan, ongeacht het geslacht.

De vele voordelen van roddelen

Volgens Frank McAndrew, Amerikaanse professor in de psychologie aan het Knox College in Illinois, stamt de traditie van het roddelen uit de prehistorie en waren de holbewoners er bijzonder goed in. Om in die periode een succesvol leven te leiden, was het immens belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er omging in de directe omgeving, zoals wie de macht had of toegang had tot bepaalde middelen.

Ook vandaag is roddelen nog altijd essentieel voor ons sociaal leven, want we kunnen er vriendschapsrelaties of gemeenschappen door opbouwen en onderhouden. Als je zulke geheime informatie met iemand deelt, kan je immers een vertrouwensband smeden. Door de roddels aan de koffiemachine kunnen we bovendien de ongeschreven regels in bepaalde situaties ontdekken, zoals welke kledij gepast is op de werkvloer.

Een ander voordeel van roddelen is dat we er beter ons best door zullen doen en ons minder lui zullen gedragen. Professor in de psychologie Megan Robbins stelt namelijk dat de activiteit als een rem op immoreel gedrag fungeert. Om negatieve roddels te vermijden en onze reputatie te vrijwaren, gaan we namelijk minder slechte keuzes maken.

Vanwaar de fascinatie voor beroemdheden?

Dat we roddelen over onze vijanden, vrienden of familie hangt samen met de sociale functie van de activiteit. Het verklaart echter niet waarom we vaak zo geïnteresseerd zijn in het privéleven van beroemdheden die we niet persoonlijk kennen. Die fascinatie wordt in de hand gewerkt door het internet en de sociale media die uitgebreid aandacht besteden aan celebs. Bijgevolg gaan we denken dat die informatie voor ons belangrijk is.

Vooral sterren die hetzelfde geslacht hebben of een vergelijkbare leeftijd als wijzelf vinden we boeiend om te volgen. McAndrew beschouwt deze kennis ook als een sociale vaardigheid, omdat je dan kan meepraten over wat de gemiddelde mens interessant vindt of er het ijs door kan breken als je nieuwe mensen leert kennen.