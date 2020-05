Deze bevolkingsgroepen krijgen voorrang als er vaccin tegen coronavirus komt

Ons land wacht in spanning af op een vaccin tegen het coronavirus. Als dat er komt, zal niet iedereen dat meteen krijgen. “Er zal niet genoeg vaccin zijn voor iedereen”, waarschuwt Yves Van Laethem.

Verwacht wordt dat een coronavaccin pas eind dit jaar of volgend jaar klaar zal zijn. In dat geval zal jammer genoeg niet iedereen daar meteen gebruik van kunnen maken. Dat legt epidemioloog Yves Van Laethem uit in Sudpresse. “De meest optimistische inschattingen spreken van enkele miljoenen vaccins op de markt tegen het einde van de herfst 2020. Wat zeker is, is dat er niet genoeg vaccin zal zijn voor iedereen”, klinkt het.

65-plussers

De overheid maakt een lijst op met doelgroepen die voorrang krijgen. Het zou in de eerste plaats gaan om 65-plussers omdat 90% van de mensen die aan het coronavirus sterven of op intensieve zorgen liggen, ouder zijn dan 65 jaar. Daarnaast komen ook mensen met hoge bloeddruk (hypertensie) en diabetes in aanmerking. De derde categorie zal het medisch personeel zijn.