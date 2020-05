Vier op de vijf Belgen vreest financiële crisis door coronavirus

Dat de coronapandemie ongetwijfeld gevolgen heeft voor de nationale en globale economie begrijpt ook de gemiddelde Belg. Volgens een enquête in opdracht van levensverzekeraar NN vreest 83% dat er een financiële crisis zal voortvloeien uit de huidige coronacrisis. Het gekke is dat we ons vooral zorgen maken over het grotere plaatje, maar minder bekommerd zijn om onze persoonlijke financiële situatie. Die discrepantie is mogelijk te wijten aan de steunmaatregelen van de overheid.

De enquête voor NN werd eerder dit jaar online verspreid door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville en peilde naar de financiële gemoedsrust van de Belgische bevolking. De ene helft van de 2.076 deelnemers werd vlak voor de invoering van de coronalockdown bevraagd tussen 11 en 15 maart en de andere een maand later tussen 8 en 15 april. Hoewel meer dan vier op de vijf Belgen bang is voor een toekomstige financiële crisis, zijn ze geruster over de eigen portemonnee. Over de twee bevragingsperiodes heen daalde het percentage van de persoonlijke bekommernissen immers van 29% naar 24%. Er is ook minder angst voor inkomstenverlies, want het aantal mensen dat zich weinig zorgen maakt, steeg met 8%.

Steunmaatregelen van de overheid

Dat de Belgen minder verontrust zijn over hun persoonlijke financiële situatie, ondanks de toenemende tijdelijke en permanente werkloosheid, danken ze waarschijnlijk aan de overheid. Ze voelen zich namelijk gesteund door enkele maatregelen die hieraan tegemoetkomen, zoals de compensatie van 70% van het brutoloon bij tijdelijk werklozen. De zes maanden uitstel die zelfstandigen krijgen voor de afbetaling van een hypotheeklening wordt eveneens positief onthaald.

Toch waarschuwt de CEO van NN, Jan Van Autreve, voor al te veel optimisme. Volgens de enquête van de ERMG (Econmic Risk Management Group) stellen enkele bedrijven immers dat één op de vijf tijdelijk werklozen het risico loopt om definitief de laan uit gestuurd te worden. Van Autreve denkt dat velen het effect van de coronacrisis pas een stuk later zullen voelen in hun eigen financiën en pleit voor waakzaamheid en persoonlijke actie: “Dat is een mooie steunmaatregel van de overheid, maar die kan niet blijven duren. Het is dus belangrijk om onze economie, maar ook onszelf, op persoonlijk niveau, voor te bereiden op de economische weerslag van het coronavirus.”