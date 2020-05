BIZAR. Daarom gaat Antarctica ook zonder besmettingen in lockdown

Antarctica is het enige continent waar het coronavirus zich nog niet heeft verspreid. Of een lockdown dan niet echt nodig is? Daar denken de wetenschappers in de poolstations anders over. Een uitbraak kan namelijk dramatische gevolgen hebben.

Iedereen die naar Antarctica komt, moet veertien dagen in quarantaine. Wie corona-symptomen krijgt, moet net zoals iedereen die contact met hen had meteen in isolatie. Zo beschrijft arts Pradeep Tomar, die een jaar lang in de Indiase Bharati-basis op de Zuidpool verblijft, de lockdown aan de BBC. “Een geval van COVID-19 kan hier desastreus zijn.”

“Onvoorstelbaar”

Een uitbraak van het coronavirus zou een poolstation als de Bharati-basis volledig ontregelen. De 23 bewoners kunnen namelijk nergens heen. Zo kan een evacuatie afhankelijk van de weersomstandigheden dagen duren. Verder zijn de medische middelen in het station beperkt en is er een groot risico op verspreiding.

In normale tijden komen bewoners van andere zuidpoolbasissen op bezoek voor nationale feestdagen en wisselen ze af en toe materiaal uit. Maar dat alles is begin maart stopgezet. Tomar zegt zich niet goed te kunnen voorstellen wat er in de rest van de wereld gaande is. “Het is voor mij onvoorstelbaar dat de hele wereld met mondkapjes rondloopt.”