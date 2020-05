Vrouw schiet medewerkers McDonald’s nadat ze niet mag neerzitten

Een vrouw heeft een aantal medewerkers van een McDonald’s in het Amerikaanse Oklahoma City neergeschoten. Reden: ze mocht haar maaltijd niet rustig in het zitgedeelte opeten wegens de coronamaatregelen.

De 32-jarige Gloricia Woody liep volgens Daily Mail omstreeks 18u30 het restaurant binnen toen medewerkers haar vertelden dat de eetzaal om veiligheidsredenen gesloten was. De vrouw werd gevraagd te vertrekken, maar weigerde. Daarop volgde een fysieke woordenwisseling tussen de verdachte en een medewerker van de

4 lichtgewonden

“De verdachte werd buiten gezet, kwam daarna weer binnen met een pistool en vuurde en ongeveer drie schoten in een restaurant”, zegt politiecommandant Larry Withrow. Eén medewerker werd in de arm geschoten, een andere werd in de nek- en schouderrergio geraakt en een derde kreeg kogelscherven in zijn zij. De werknemer die tijdens de woordenwisseling met de vrouw vocht, liep hoofdletsel op.

De verwondingen van de vier werknemers – allemaal tussen de zestien en achttien jaar oud – waren niet levensbedreigend. De slachtoffers met schotwonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.