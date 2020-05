VIDEO. Volg live hoe de beroemde reuzenaronskelk in Plantentuin Meise tot bloei komt

Plantenliefhebbers, spitst uw oren en wrijft in uw ogen, want er is goed nieuws vanuit de Plantentuin Meise. Bijna jaarlijks verzamelen zich daar heel wat kijklustigen om te genieten van een bijzonder schouwspel. Gedurende 72 uur staat de reuzenaronskelk in bloei en dat is een spektakel voor al je zintuigen.

De bloem vormt namelijk niet alleen een bijzonder zicht, maar ook de geur die de reuzenaronskelk verspreidt, is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Het aroma kan nog het best omschreven worden als een lijkgeur. Door de coronamaatregelen is de Plantentuin Meise dit jaar helaas gesloten tijdens de bloeiperiode en van de geur zal je dus niet kunnen genieten, maar je hoeft het schouwspel niet mis te lopen. Via een livestream kan je de bloem namelijk dag na dag observeren tot de bloei voorbij is.

Niemand weet wanneer

Voor de duidelijkheid: op dit moment bloeit de aronskelk nog niet. Wanneer dat juist zal gebeuren, weet niemand. Geduld is een schone deugd en zeker nu we massaal binnen zitten, loont het wellicht de moeite om af en toe een blik te werpen op de livestream.