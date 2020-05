Frances Lefebure over de liefde: “Ik ben een heel gemakkelijke”

Actrice en presentatrice Frances Lefebure heeft sinds kort een nieuwe vriend. In ‘Gert Late Night’ legt ze uit hoe haar kersverse relatie de lockdown overleefde.

Een maand geleden kondigden Frances Lefebure en ‘GR5’-acteur Boris Van Severen (31) aan dat ze een koppel vormen. Door de lockdown was dat meteen een serieuze test, want ze verbleven 24 op 7 onder hetzelfde dak. “Ik was daar, dus ik kon eigenlijk niet meer weg. Ik zat een beetje opgesloten. Het is wel een gouden kooitje gebleken. Het is inderdaad niet zo simpel, maar ik heb er geen spijt van. Maar ik ben wel een heel gemakkelijke”, vertelt ze.

Voor het leven

Op de vraag of Boris the one is, reageerde ze kort en bondig. “Laat ons hopen van wel. Dat is toch altijd een beetje de bedoeling”.

