BREAKING. Kleine groepen mogen weer samen sporten, goed nieuws voor kappers en musea

Vanaf 18 mei mogen groepen tot twintig mensen weer samen sporten en kappers zullen vanaf dan weer de deuren openen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Ook dierentuinen en musea mogen weer mensen ontvangen.

De musea en culturele bezienswaardigheden mogen vanaf 18 mei weer de deuren open. Ze moeten dan wel de veiligheidsvoorschriften respecteren en werken met een reservatie vooraf. Premier Sophie Wilmes (MR) had ook bemoedigende woorden voor de cultuursector. Die speelt een essentiële rol in onze maatschappij, aldus de premier. Voor het einde van de week zal er een rapport ingediend worden bij de experten van GEES zodat ze zich kunnen buigen over de sector.

Kappers en schoonheidspecalisten mogen onder voorwaarden weer opstarten. Ze mogen enkel op afspraak werken, alle klanten moeten een mondmasker en de zaken moeten de social distancing tussen klanten kunnen vrijwaren.

Markten weer open

Markten tot 50 kraampjes kunnen weer georganiseerd worden, mits een akkoord van de lokale overheden. Wel moet er een circulatieplan ingesteld worden en moeten marktkramers en hun werknemers een mondmasker dragen. Voor klanten wordt dat sterk aangeraden. Ook de dierentuinen mogen de deuren weer openen. De cafés en restaurants binnen in de parken blijven wel gesloten.

Sporten in de buitenlucht kan weer in een groep tot 20 personen en onder de begeleiding van een coach. Clubs mogen enkel de deuren openen als ze aan alle voorwaarden kunnen voldoen. Zo moet ook hier de social distancing verzekerd worden. Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen weer buitenspelen.

De Nationale Veiligheidsraad breidde ook het maximum aantal mensen op begrafenissen en huwelijken uit. Dat stond op vier, maar stijgt nu naar 30. Het blijft wel verboden om achteraf een receptie te houden.

“Leerkrachten verdienen ons vertrouwen”

De premier stelde ook de ouders gerust die met een bang hartje maandag de scholen weer gedeeltelijk zien opengaan. “We willen hen geruststellen, deze beslissing is genomen met advies en met professionals uit gezondheidssector en onderwijs. In de meerderheid van de EU-landen gaan kinderen terug naar school”, klonk het. “Leraren en directies doen er alles aan om veiligheidsvoorschriften te volgen. Als u vragen heeft, leg die dan aan hen voor, ze verdienen ons vertrouwen. We willen het onderwijs en personeel bedanken voor al het werk dat ze al gedaan hebben.”

Als het over de iets verdere toekomst ging, sprak Wilmes met veel voorzichtigheid. “Gezien de vele activiteiten en de interpersoonlijke sociale contacten, zullen na fase drie nog andere fasen moeten volgen”, stelde de premier. “Zo kunnen we gespreid in de tijd onze gewoontes hernemen, op een veilige manier.” Voor de zomer zullen we alvast niet terugkeren naar een normaal leven.