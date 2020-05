Donald Trump krijgt z’n ‘dodenklok’ op Times Square

Een filmmaker heeft op Times Square in New York een ‘Dodenklok van Trump’ laten neerzetten. De digitale klok laat niet zien hoeveel coronaslachtoffers er in Amerika zijn gevallen, maar hoeveel doden er voorkomen hadden kunnen worden.

Op het billboard is via een teller te zien hoeveel doden er minder te betreuren waren als de regering sneller maatregelen had genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens de filmmaker uiteraard.

De teller van de Trump Death Clock, die zich op een gebouw bevindt, stond maandagavond op 48.000 doden. Het uitgangspunt is dat 60 procent van de sterfgevallen door COVID-19 in het land voorkomen had kunnen worden als een week eerder was besloten om scholen te sluiten en social distancing verplicht te stellen, legde bedenker Eugene Jarecki uit op het platform Medium.

Epicentrum

De Verenigde Staten zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie. Het totale dodental is de 80.000 al voorbij. Jarecki zegt dat de president aan het begin van het jaar de waarschuwingen van experts in de wind sloeg. “In plaats daarvan hield hij zich bezig met kleinzielige politieke vetes en kwam hij met overdreven optimistische voorspellingen.”

Hoewel corona ook het Witte Huis heeft bereikt en Trump het aantal testen in het land snel opvoert, bleef hij ook eerder deze week optimistische woorden gebruiken. Wat de president betreft verdwijnt het virus vanzelf (‘wat dat was bij andere virussen ook zo’). “Het gaat weg, het gaat verdwijnen, het wordt vernietigd. Het duurt misschien wat langer, het gaat misschien in kleine delen, maar het gaat weg.”

“Gesneuvelde soldaten”

De filmmaker zegt dat tienduizenden doden zijn gevallen doordat de regering te traag heeft opgetreden. “Net zoals de namen van gesneuvelde soldaten op monumenten staan om ons te herinneren aan de prijs die we betalen voor oorlog, heeft ook het optellen van de levens die verloren zijn gegaan door de vertraagde corona-reactie van de president een cruciale publieke functie”, aldus Jarecki.

De dodenklok van Trump heeft inmiddels ook een Twitteraccount: