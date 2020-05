IN BEELD. Wordt de ‘trikini’ dé zomerhype van 2020?

Een bikini met bijpassend gezichtsmasker: het werd bij het begin van de lockdown als grap gelanceerd in Italië. Maar twee maanden later lijkt de ‘trikini’ nu toch een hit te worden. Indien we deze zomer ook bij ons op het strand mogen, zal je ze hoogstwaarschijnlijk zien langskomen.

De toeristische badplaatsen maken zich wereldwijd klaar om mondjesmaat terug strandgangers over de vloer/zand te krijgen. Dat noopt ons tot de vraag: wat zullen we daar dragen én wat met die mondmaskers?

Voor wie toch een beetje assorti naar de kust wil, komt ‘Elexia Beachwear’ met een oplossing. Vergeet de bikini, zeg hallo tegen de ‘trikini’!

Dochter poseert in trikini

Eerst had ontwerpster Tiziana Scaramuzzo de ‘trikini’ als grap ontworpen, maar in geen tijd gingen haar creaties viraal. De dochter van Tiziana Scaramuzzo poseerde bovendien in haar ‘trikini’, wat ook niet onopgemerkt voorbij ging. Vanuit alle hoeken in Italië, maar ook uit de rest van Europa, kwamen vragen binnen om strandpakjes bestaande uit drie stuks te kunnen bestellen.