Iemand last van ‘lockdownlust’?: Crisis heeft pikant effect op ons seksleven

Wekenlang samen met je partner in je kot blijven heeft ook een effect op wat er zich in de slaapkamer afspeelt, zo blijkt uit een rondvraag van de Nederlandse kortingssite Acties.nl. Een op de zes noorderburen zegt vaker seks te hebben dan voor de coronacrisis.

In Nederland loopt 17% van de inwoners niet te klagen over het feit dat ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Ze hebben namelijk meer seks dan voor de start van de coronacrisis, leert een rondvraag van de kortingssite Acties.nl naar hoe onze noorderburen de pandemie beleven. De website bevroeg daarvoor 1.525 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Opvallend is dat dat extra gerampetamp vooral in de grote steden plaatsvindt. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag beleefde 24% de afgelopen weken meer bedavonturen.

Graag alleen op vakantie

Maar niet alle Nederlanders vindt het gezellig om zoveel tijd thuis te spenderen. Iets minder dan een derde van de bevraagden wil als alles voorbij is graag een paar dagen alleen op vakantie gaan. Die nood leeft sterker bij mannen (33%) dan bij vrouwen (26%). Slechts 8% van de noorderburen vreest dat zijn of haar relatie de lockdown niet zal overleven. Het is een gedachte die drie keer meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen: 11 ten opzichte van 4%.

Dat we ondertussen niet meer goed weten waarmee we onze tijd kunnen vullen, blijkt uit het feit dat een vijfde van de bevraagden laat weten dat hij of zij gestart is met een nieuwe hobby, maar er ondertussen ook al mee stopte. Bovendien verwacht 45% van de Nederlanders gewicht bij te komen door de lockdown. Ze bestellen vaker eten (21%) en warmen ook meer kant-en-klare-maaltijden op (13%).