Duizend banen staan op de helling bij Brussels Airlines

Bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines zullen tot 1.000 van de ruim 4.000 banen verdwijnen. Dat heeft de directie aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Uit de vloot zouden tien vliegtuigen verdwijnen, zodat die nog uit 38 toestellen zou bestaan. Ook zullen 22 bestemmingen geschrapt worden.

De beslissing hing al enkele weken in de lucht en vandaag was het dan zover. De directie van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft de intentie aangekondigd om te herstructureren aan de sociale partners in een bijzondere ondernemingsraad.

Luchtvaartsector zwaar getroffen

Die herstructurering is onvermijdelijk wil de luchtvaartmaatschappij de coronacrisis overleven. Werelwijd verkeert de sector in een ongeziene crisis en tienduizenden jobs staan op de helling in de internationale luchtvaart.