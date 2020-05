Zo bereid je je voor op een videosollicitatiegesprek

De kans is groot dat we door het nieuwe coronavirus in de toekomst een job zullen binnenhalen via een videosollicitatiegesprek. Maar het is niet omdat je je er niet voor hoeft te verplaatsen, dat je het niet kan of moet voorbereiden. Een eerste ontmoeting via video kan wel wat onwennig zijn, dus hieronder lees je hoe je dat het beste aanpakt.

Zelfs nadat COVID-19 uit ons land is verdwenen, zullen videomeetings en thuiswerk nog steeds aan de orde zijn. Daarom bereid je je maar beter voor op een videosollicitatiegesprek. Eerste indrukken zijn namelijk essentieel en achteraf moeilijk te veranderen. Hieronder volgen enkele algemene – en videotips om vanuit je kot goed over te komen bij de recruiters.

Algemene tips

De belangrijkste tip bij een videosollicitatiegesprek is om je zoveel mogelijk te gedragen alsof je een face-to-faceconversatie voert. Solliciteren vanop afstand is ook helemaal niet zo anders dan op de werklocatie zelf. Je kan je op exact dezelfde manier voorbereiden op enkele vragen waaraan je je zeker mag verwachten, want die zullen identiek zijn. Om al een idee te hebben kan je de vijftig meest voorkomende vragen op de website van Jobat lezen.

Als de dag van de sollicitatie is aangebroken, moet je enkele stappen doorlopen die je eveneens voor een echt gesprek zou volgen. Neem vooraf een douche en draag een kostuum of een nette blouse met een broek of rok, want dat komt beter over en dan voelt het echter aan. Vergeet je gsm niet op stil te zetten, zodat het lawaai het gesprek niet verstoort. Zet je computer tijdig aan en open het videoprogramma voldoende op voorhand, want punctualiteit blijft ook bij een videosollicitatiegesprek essentieel. Denk eraan om te lachen en te knikken eens de conversatie begonnen is om te tonen dat je luistert.

Videotips

Je kan op voorhand al eens oefenen met een familielied of vriend als je je daardoor beter voorbereid voelt. Zij kunnen letten op je lichaamstaal en handgebaren en hoe die eruit zien op camera. Welk videoprogramma je ook gebruikt, probeer het vooraf uit om te voorkomen dat je je onnodig opwindt als het op het moment zelf niet lukt. Zorg ervoor dat de webcam je op ooghoogte in beeld brengt, zodat je hoofd en schouders zichtbaar zijn. Gebruik de natuurlijke lichtinval van een raam en test de microfoon.

Vergeet zeker niet dat een sollicitatie een formeel gesprek is. Je zondert je daarom best af in een rustige kamer met goede internetverbinding, waar je niet gestoord kan worden door het lawaai van kinderen of huisdieren. Kijk ook goed naar de achtergrond die op je scherm in beeld komt, want je wil niet dat je toekomstige werkgever beschamende foto’s aan de muur ziet hangen. Je kan je omgeving bovendien in je voordeel gebruiken en die een verlengde van je eigen persoonlijkheid laten zijn, maar hou het vooral simpel en netjes. Kijk als je praat of luistert recht in de camera om oogcontact te imiteren en een zelfverzekerde indruk na te laten. Aarzel niet om te melden als het scherm even blokkeert of het geluid wegvalt en draag een koptelefoon om echo’s te vermijden.

Een laatste tip is om je vooral niet te laten overmannen door stress, want je kan op video nerveuzer overkomen dan je in realiteit bent. Het is nergens voor nodig om je druk te maken, want je hebt eigenlijk zelfs meer controle als je vanuit je vertrouwde omgeving solliciteert. Je kan namelijk enkele geheugensteuntjes gewoon naast je en buiten beeld leggen, zonder dat de recruiter er zelfs maar iets van merkt. Hou ten slotte je cv en pen en papier bij de hand, zodat je belangrijke zaken tijdens het gesprek kan noteren. Een bonus is dat je daardoor meer geïnteresseerd overkomt. Veel succes!