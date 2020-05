Zal een hotelverblijf na corona ooit nog hetzelfde zijn? De Amerikaanse nieuwswebsite CNN zoekt het uit en voorspelt enkele grote veranderingen, of toch alleszins tot het verlossende vaccin er is. De journalisten halen hun inspiratie in de Verenigde Staten. Daar werken veel bekende hotelketens zoals Hilton Hotels al samen met ziekenhuizen om een stappenplan op te maken voor de toekomst.

Allerlei zaken die we vroeger zo vanzelfsprekend vonden, zijn dat nu plots helemaal niet meer door de coronacrisis. Een restaurantbezoek, vliegtuigreis en hotelverblijf zullen nog voor een lange tijd anders verlopen dan we gewend zijn. Stilletjes aan beginnen hotels zich klaar te maken om opnieuw gasten te ontvangen. Daarvoor zijn heel wat aanpassingen nodig, die we waarschijnlijk ook zullen voelen in de kamerprijs.

Virussen buitenhouden

De veranderingen aan ons hotelverblijf zullen we merken zodra we een voet binnen zetten. Voor de veiligheid zal er slechts één hotelingang toegankelijk zijn. De portier zal ons daar mogelijk opwachten met een apparaatje om onze temperatuur te meten, zoals nu al op de luchthavens het geval is. Hij zal handschoenen en een mondmasker dragen net zoals het andere hotelpersoneel, dat ons zal aanspreken vanachter een plexiglazen scherm aan de receptie. Om virussen buiten te houden zal er in elke hoek van het hotel desinfecterende gel staan. Daarmee zullen we onze handen telkens bij het binnenkomen moeten insmeren.

Overal zullen stickers op de vloer kleven, om de gepaste afstand aan te geven, wat nu soms al in het openbaar vervoer gebeurt. De social distancing zal ook in het hotel-restaurant gerespecteerd moeten worden, waardoor er veel minder tafeltjes beschikbaar zullen zijn. Reserveren is dus de boodschap als je er nog iets wil eten. Als we na een uitstapje terugkeren naar het hotel nemen we in het vervolg misschien beter de trap om terug naar onze kamer te gaan. Veel hotels hanteren nu al een limiet voor hoeveel mensen er tegelijkertijd de lift mogen nemen. Dat aantal varieert van twee tot vier personen.

Ook ons vertrek zal er anders uitzien. De check-out was vroeger vaak op vaste tijdstippen in de ochtend en de avond, waardoor er zich vaak lange rijen vormden. Een oplossing hiervoor kan zijn om het toekomen en vertrekken van de gasten doorlopend toe te laten of iedereen een vast moment op te leggen. De gast na ons zal eveneens hinder ondervinden. Hij zal langer moeten wachten tot zijn kamer vrijkomt, want pas na een uitgebreide poetsbeurt en enkele dagen leegstand, zodat de microben zeker weg zijn, zal hij die mogen betreden.

Alles zoveel mogelijk contactloos

Ontbijtbuffetten behoren waarschijnlijk tot het verleden. Het is bijna onmogelijk om dat hygiënisch te laten plaatsvinden tenzij het personeel alles zelf met tangetjes op ons bord komt leggen. Roomservice zal aan populariteit winnen, omdat de aanrakingen daarbij beperkt zijn. De kamersleutel of elektronische kaartjes zullen verdwijnen. Om alle contact tot een minimum te beperken, zullen we in de toekomst inchecken en de deur openen met onze gsm. Dat gebeurt nu al wereldwijd in de hotels van de keten ‘Marriott’, die ook in Brussel en Gent vestigingen heeft. Luxediensten, zoals spa’s en massages zullen nog exclusiever worden dan voorheen. Wie zal immers het risico durven te nemen als de afstand tussen de masseur en klant zo klein is?

Nieuwsgierig naar wat we nog allemaal mogen verwachten in het hotel van de toekomst? Je kan er meer over lezen in de uitgebreide richtlijnen die opgesteld werden voor de hotels in Singapore.