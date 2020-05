WTF. ‘Zoutelande’ is nu pas uit de hitlijsten verdwenen

132 weken, bijna drie jaar. Maar liefst zo lang stond ‘Zoutelande’ in de Vlaamse Ultratop 50, goed voor een nieuw record. Maar aan alle mooie liedjes komt een eind, zelfs aan ‘Zoutelande’, dat deze week uit de notering verdween.

“Het was een ongekend succes”, aldus Gerrit Kerremans, algemeen muziekcoördinator bij VRT. “De song van BLØF en Geike Arnaert werd op alle popstations gedraaid en ging heel breed.”

Frankfurt Oder

Wat volgens hem het succes van het nummer is? “Het is een cover van het lied Frankfurt Oder, dat in Duitsland een succes was. Het is een simpele song met een simpele songstructuur, de perfecte popsong qua productie en arrangement. Het klinkt vertrouwd en dichtbij. Iedereen begrijpt wat er gezongen wordt, het is niet moeilijk en zeer radiovriendelijk.”

Zonder weerhaakjes

Volgens Kerremans is ook de inbreng van zangeres Geike Arnaert belangrijk geweest. “Door haar heeft het lied een meerwaarde gekregen. De stemmen blenden goed met elkaar. Zij het lieflijke, lichte meisjesachtige en BLØF de warme jongensstem. De unieke waarde zit niet in de aparte stemmen, maar net in het feit dat ze zo goed samenpassen. Het is compleet ongevaarlijk, dromerig en zonder weerhaakjes.”

Bazart met ‘Goud’ staat op de tweede plaats aller tijden, met 109 weken in de Vlaamse Ultratop 50.