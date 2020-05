Vrouw teleurgesteld omdat ouders haar DEZE unieke naam gaven: “Niemand neemt me serieus”

Een doctoraatsstudente neemt het haar ouders kwalijk dat ze haar een speciale naam gegeven hebben. Ze heeft al vaak ondervonden dat mensen haar door haar naam “kinderachtiger” vinden dan ze is.

Tegenwoordig doen heel wat ouders hun uiterste best om een zo opvallend mogelijke naam voor hun kinderen te verzinnen. Vorige week nog kreeg Tesla-topman Elon Musk een zoontje dat hij X Æ A-12 noemde.

Onprofessioneel

Een tijdje geleden riep een vrouw op om twee keer na te denken over de naam die ze aan hun kinderen geven. Haar ouders noemden haar bij de geboorte Petal Flora. De eind-twintiger vindt het jammer dat ze zo’n unieke naam heeft omdat mensen er lacherig over doen. “Hoi, ik ben Petal Flora. Ik ben een doctoraatsstudente en ik haat het feit dat mensen me vaak niet serieus nemen als ze mijn naam gehoord hebben. Als ze mijn naam ergens op een bord zien staan, denken ze dat ik een kind ben omdat het zo’n kinderachtige naam is. Besef alsjeblieft dat de naam van je kind later met zijn of haar werk geassocieerd wordt. Beeld je die naam in op een visitekaartje of als auteur van een boek. Werkt het niet? Denk dan na over een andere naam. Ik heb al vaak overwogen om mijn naam te veranderen, maar het is te veel gedoe”, schrijft ze.

Artiestennaam

Haar bericht werd hevig bediscussieerd. Heel wat mensen stelden voor om zonder de officiële weg een eigen naam te kiezen. “Ik heb mijn naam zelf veranderd. Je hoeft het niet eens legaal te doen. Neem gewoon een artiestennaam aan. Iedereen kent mij nu zo”, “Uniek zijn is leuk en belangrijk, maar vergeet niet dat je kind moet leven met de naam die jij kiest”, en “Dat is de reden waarom ik mijn kind David heb genoemd. Veel succes om zijn stommiteiten later online terug te vinden”, klinkt het onder meer.