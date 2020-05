Haal al je positiviteit uit de kast, want optimisten leven langer

Is het glas voor jou eerder halfvol dan halfleeg? Goed nieuws, je zal langer leven. Tot die conclusie zijn onderzoekers van de Boston University School of Medicine gekomen. Ze volgden een groep proefpersonen over de jaren heen, nadat die een test hadden ingevuld die de de mate van optimisme mat. Daaruit bleek dat optimisten 11 tot 15% langer leefden dan negatievelingen.

‘Don’t worry, be happy’ zong reggaezanger Bobby McFerrin in 1988. Hij is als optimist goed op weg om lang te leven, want hij is ondertussen al 70 jaar. Een studie die in 2019 gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences in the United States of America) wees immers uit dat positieve denkers tot 85 jaar oud kunnen worden, ongeacht het geslacht. Een groep van 70.000 vrouwen en 1.500 mannen werd gedurende respectievelijk 10 en 30 jaar gevolgd nadat ze de test invulden en op die resultaten werd statistiek losgelaten.

Minder gezondheidsproblemen

De optimisten uit de groep hadden meestal een hogere opleidingsgraad en waren fysiek actiever, waardoor ze minder last hadden van gezondheidsproblemen, zoals diabetes en depressie. Ook als die twee zaken buiten beschouwing werden gelaten, leefden de positievelingen nog steeds langer. Toch moeten we de bevindingen met de nodige omzichtigheid interpreteren, omdat de testgroepen vrij homogeen waren. De deelnemers waren vooral blank en hadden vaak een hogere sociaaleconomische status, waardoor de resultaten mogelijk niet veralgemeend kunnen worden naar de volledige populatie.

Voorgaand onderzoek

Toch staat de studie niet alleen, want voorgaand onderzoek leverde vergelijkbare resultaten op. De Amerikaanse onderzoeksgroep Brookings Institution onderzocht personen die geboren waren rond 1920 en 1930 en kwam tot dezelfde conclusie: mensen die optimistisch waren tijdens hun vroege of middelbare leven werden ouder. Andere analyses wezen ook al uit dat positief denken leidt tot een verminderde kans op cardiovasculaire ziektes of een vroegtijdige dood. Die vaststelling is revolutionair, want je kan veranderen hoe je in het leven staat. Optimisme is voor 25% erfelijk, maar kan je voor de rest gewoon aanleren. Carol Graham van de Brookings Institution pleit daarom voor een grotere toegang tot kunst of meer vrijwilligerswerk, omdat we gelukkiger worden van sociale contacten en een doel in ons leven.

Waarom leven optimisten langer?

Waarom optimisten langer leven, is nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn wel enkele vermoedens. Positieve denkers zouden beter op hun gezondheid letten en minder risicovol gedrag stellen. Een andere theorie komt van Bruce McEwan, hoofd van the Laboratory of Neuroendocrinology at Rockefeller University. Hij gelooft dat onze levenservaringen een invloed uitoefenen op zowel de geest als het lichaam. Sociaal geëngageerde en optimistische mensen zouden beter bestand zijn tegen stress en ontstekingen. Pessimisten hebben hier meer last van, waardoor de kwaaltjes vaker in ziekte uitmonden of bijdragen tot een sneller verouderingsproces. Als je nog wat langer op deze aardbol wil rondlopen is de boodschap dus om het goede in de mensen te zien en hoopvol naar de toekomst te kijken.