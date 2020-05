Boekenfiguurtje ‘Anna’ leert kinderen omgaan met coronacrisis

Voor de kleinsten kunnen de coronacrisis en bijbehorende maatregelen heel overweldigend zijn. Daar heeft illustratrice Kathleen Amant iets op gevonden: haar boekenfiguurtje ‘Anna’ helpt kinderen om met dit alles om te gaan.

In de kinderboeken van Kathleen Amant leert het hoofdpersonage Anna kinderen nieuwe zaken bij. “Toen ik hoorde dat mensen massaal mondmaskers moesten dragen, dacht ik meteen aan de kleinsten. Zij kunnen het heel beangstigend vinden om iemands gezicht niet te zien”, zegt de illustratrice bij Radio 2. “Mijn eigen kinderen waren vroeger al bang van een clown of iemand die geschminkt was, zelfs al was het hun tante of nonkel.”

Knutselwerkjes en kleurplaten

Voor een volledig boek was nu echter geen tijd want dat zou volgens Amant zeker enkele maanden duren. “Daarom heb ik online een werkmap gemaakt waar mensen alles gratis kunnen downloaden.” Die bevat kleurplaten, knutselwerkjes en spelletjes waarin Anna peuters en kleuters helpt om gewoon te worden aan mondmaskers. “Zo kunnen de kinderen actief bezig zijn met het onderwerp. Ze kunnen mondmaskers maken voor zichzelf en voor hun knuffelberen, zo raken ze er snel mee vertrouwd en zullen ze minder angstig zijn”, zegt Amant. Ook Anna zelf krijgt een mondmasker: “Veel mensen zeggen me dat kinderen iets niet durven totdat Anna het wel doet. Dan zeggen ze dat als Anna het kan, de kindjes dat ook kunnen.”

Wie de werkmap wil gebruiken, vindt die op de website van Kathleen Amant onder het mapje ‘blijf in uw kot’. Je vind er ook andere tekeningen en kleurplaten die kinderen leren omgaan met de coronamaatregelen zoals handen wassen en correct niezen.