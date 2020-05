Kaars die naar Harry Styles ruikt, vliegt over de toonbanken

Fans van Harry Styles zijn dolenthousiast over een kaars die Amerikaanse winkelketen Target verkoopt. Die zou namelijk precies hetzelfde ruiken als de Britse zanger.

Een nieuwe hype heeft het daglicht gezien in de Verenigde Staten. Het gaat deze keer niet om een nieuw gadget of een extravagant paar schoenen, maar om een kaars met een speciale geur die te koop is in de supermarkten van Target. De kaars met de geur van cashmere en vanille zou naar de Britse zanger Harry Styles ruiken en is bijna overal uitverkocht. Ook online is de naar Styles geurende kaars nergens meer te krijgen. Alleen in de winkels is er nog een beetje voorraad.

Toeval

Per toeval ontdekte de fans dat de geurkaars van de Amerikaanse winkelketen Target vrijwel hetzelfde ruikt als het favoriete luchtje van Harry Styles, een parfum van Tom Ford. De ontdekking werd de afgelopen dagen massaal gedeeld op sociale media en zorgde voor een ware run op de kaars.

De kaars kost 7 dollar, zo’n 6,40 euro. Een stuk goedkoper dan het bewuste luchtje van Tom Ford, die voor 240 dollar (219 euro) over de toonbank gaat. De fabrikant van de kaarsen liet aan TMZ weten dat de productie van de kaars wordt opgeschroefd, maar wanneer er weer nieuwe voorraad is, is nog.

I bought the candle that supposed to smell like Harry styles 😳 pic.twitter.com/hYsOjIoTiw — olive (@craigliskilr) May 3, 2020

Ugh I’m finally gonna smell my bae 🤍 snatched my Harry styles candle <3 pic.twitter.com/tDKMdwTbVm — 𝘑𝘦𝘯𝘯𝘺 🍒 (@jennycanyonmoon) May 6, 2020