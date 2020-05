Jitske Van de Veire heeft nieuwe vriendin en deelt meteen liefdevolle foto

De dochter van Peter Van de Veire, Jitske, lijkt een nieuwe liefde gevonden te hebben. Het gaat om een Belgische badmintonspeelster.

Als we Instagram mogen geloven, heeft Jitske Van de Veire een nieuwe vriendin. De 26-jarige woordvoerster van ‘Wel Jong Niet Hetero’ deelde een foto waarop ze al kussend te zien is met de 25-jarige badmintonspeelster Flore Vandenhoucke. “Leukste, mooiste, verliefdste bubbel”, schrijft ze erbij. Ook Flore deelde een foto van hun tweetjes. “Bubbel van m’n leven”, klinkt het.

(Tijdelijk) uit elkaar

Hoe lang ze precies een koppel vormen, is niet duidelijk. Wel weten we dat Jitske drie maanden geleden (tijdelijk) brak met haar ex-vriendin Marthe. Zij waren 4,5 jaar samen. “Na 4,5 jaar hebben Marthe en ik besloten om onze relatie even een break te geven, en te werken aan onszelf. Een einde is het niet, maar misschien een nieuw begin. Dankjewel voor de mooiste jaren van mijn leven. Altijd liefde”, schreef ze daar destijds over.