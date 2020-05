Kustburgemeesters willen eerst tweedeverblijvers, dan pas dagjestoeristen

De kustburgemeesters houden vast aan hun gefaseerde aanpak voor de heropstart van het kusttoerisme. De kustburgemeesters willen nog steeds eerst tweedeverblijvers toelaten aan de kust en dan pas toegang geven aan toeristen. Wanneer tweedeverblijvers welkom zullen zijn aan de kust blijft onduidelijk.

De kustburgemeesters hebben een akkoord bereikt over de organisatie van het kusttoerisme komende zomer. Opvallend daarin is dat de kustburgemeesters blijven vasthouden aan een gefaseerde aanpak waarbij tweedeverblijvers als eerste weer welkom zullen zijn aan de kust. Afgelopen dagen was daar nog discussie over tussen verschillende kustburgemeesters omdat de controle op tweedeverblijvers niet haalbaar bleek te zijn.

Niet allemaal tegelijk

“Wij zullen de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad wel degelijk volgen, alleen vragen we om mensen in fasen toe te laten aan de kust en niet allemaal tegelijk”, aldus Decaluwé. Verder werd besloten dat er één uniform raamwerk wordt voorzien waarin de kustgemeenten op eigen maat maatregelen kunnen nemen.

Vanaf 27 juni zwemzones

Het raamwerk bestaat uit volgende punten: een verkeerscirculatieplan voor zowel personenwagens als personen, een strandplan met focus op toegang tot het strand, bewaakte zwemzones vanaf 27 juni en een circulatie- en terrassenplan voor de dijk, winkelstraten en andere publieke ruimtes. Elke gemeente kan op basis van het aantal bezoekers zelf invulling geven aan deze plannen.