Zo zorg je ervoor dat je schoenen altijd passen

Herinner je je nog dat je als kind naar de schoenenwinkel ging? Je schoenmaatje werd perfect opgemeten en je nieuwe stapvriendjes zaten altijd als gegoten. Maar nu je volwassen bent, moet je het helemaal alleen uitzoeken. Waar moet je nu precies op letten als je nieuwe schoenen wil kopen?

Uiteraard kunnen we meteen zeggen of schoenen te groot of te klein zijn, maar hoe weet je nu of ze ook perfect passen? Een exemplaar dat niet goed past, kan veel pijn veroorzaken, zoals blaren of eelt.

Duimbreedte

De Britse podoloog Tony Gavin geeft aan Metro UK enkele tips: “Zorg er in eerste instantie voor dat je de juiste schoen voor de juiste activiteit koopt. Je wil niet op hakken een wandeling in het bos gaan maken.”

“Tussen het einde van je tenen en de top van je schoen moet een duimbreedte zitten,” gaat hij verder. “Het voorste deel van je schoen, moet breed en diep genoeg zijn voor je tenen. Dat deel is echt belangrijk. Vaak gaat het daar mis als schoenen toch niet perfect blijken te passen. Als je tenen bijvoorbeeld niet helemaal recht staan, zullen ze meer plaats innemen en zal het voorste gedeelte van de schoen er druk op uitoefenen.”

“Als je nieuwe schoenen hebt gekocht, wandel je er best eventjes in rond. Neem je tijd. Geen enkele winkeleigenaar zal zich er vragen bij stellen. Als ze in de winkel al niet goed zitten, dan zullen ze thuis ook niet goed zitten”, aldus Gavin.

Kousen

Susannah Davda, in Groot-Brittannië ook wel gekend als ‘The Shoe Consultant’, geeft ook enkele geheimen prijs. “Zorg ervoor dat je de juiste kousen draagt als je nieuwe schoenen aandoet. Als je normaal sokken draagt in veterschoenen, probeer ze dan ook met sokken aan. Als je normaal een dunne panty aanhebt wanneer je pumps draagt, zorg er dan voor dat je ook een panty aanhebt wanneer je gaat shoppen.”

“Besteed ook aandacht aan de hiel van je nieuw schoeisel”, zegt Davda. “Als de schoen je hiel niet in een, als het ware, liefdevolle knuffel omhelst, dan is deze schoen niet voor jou. De grip moet perfect zijn. Als dat niet zo is, kan je blaren krijgen.”

Schoenen besteld?

Wanneer je schoenen bestelt, kan je ze thuis wat langer uitproberen. Probeer op tapijt te lopen, zodat je ze niet vuil maakt en probeer ze op verschillende momenten in de dag uit. Zo weet je ook meteen of ze nog perfect passen als je voeten wat opgezwollen zijn.