TikTok telt meer dan twee miljard gebruikers, maar hoe veilig is de app voor jonge kinderen?

Van videochatten en Instagramstories tot Twittertrends: tijdens de quarantaine gaan we met z’n allen op zoek naar entertainment op het internet. De meest populaire activiteit blijken de dansjes en uitdagingen op TikTok. Vooral jonge kinderen amuseren zich met de app, maar is dat wel veilig?

De wereldwijde lockdown geeft de populariteit van de Chinese app Tiktok een serieuze duw in de rug. Net zoals Facebook, Instagram en WhatsApp werd ook TikTok al twee miljard keer gedownload. Vooral tieners zijn gek op de videoapp: meer dan de helft van de gebruikers is tussen de 16 en 24 jaar oud. Toch laat TikTok kinderen vanaf 13 jaar al toe en duiken er zelfs filmpjes van nog jongere kinderen op. Hoe gevaarlijk is dat?

Pestgedrag en ongepaste inhoud

Met TikTok nemen jongeren en kinderen filmpjes op waarin ze dansen, zingen, playbacken of mensen aan het lachen maken. Je hoeft geen vast recept te gebruiken op de app, maar de filmpjes mogen maximaal 1 minuut duren. Tiktok werd opgericht in 2017 en smolt nadien samen met de gelijkaardige app Musical.ly. Daardoor kreeg de app heel wat populariteit. Voor velen is de videoapp een leuke plek om creatief bezig te blijven. Omdat het bewerken en delen van de video’s redelijk simpel in elkaar zit, is het ook voor jonge kinderen een koud kunstje.

Zoals bij elke socialemedia-app het geval is, blijft het belangrijk dat ouders in de gaten houden wat hun kinderen kunnen zien en doen op TikTok. De meeste inhoud op de app is onschuldig, maar TikTok heeft ook een donkere kant waar ongepaste inhoud en slechte bedoelingen zich schuilhouden. Zo kunnen kinderen ongepaste taal of beelden tegenkomen of zelfs gepest worden via de app.

Verder bleek uit een onderzoek van NRC begin dit jaar dat het toezicht op wat de kinderen te zien krijgen te wensen overlaat. Vanuit verschillende plekken ter wereld controleren zogenaamde ‘contentspecialisten’ de video’s die op het platform verschijnen. Zij moeten ervoor zorgen dat op de app geen pornografische, politieke of gewelddadige boodschappen verschijnen. Maar volgens de werknemers heeft dat geen prioriteit: de werkdruk ligt hoog, de regels zijn vaag en veranderen om de haverklap. Bovendien zijn de richtlijnen in China bedacht en slecht vertaald in Europa. Dit alles zorgt ervoor dat kinderlokkers en racistische uitingen een weg vinden naar de app, terwijl LGBTQ+ en politieke activisten de mond worden gesnoerd.

Hoe maak je de app veiliger?

Gelukkig zijn er ondertussen manieren om TikTok veiliger te maken. Zo kan je verschillende privacyinstellingen aanpassen door op het profiel de drie horizontale knoppen rechts aan te klikken en ‘privacy en veiligheid’ te selecteren. Om te beginnen kan je het account van je kind bijvoorbeeld privé maken. Op die manier moeten gebruikers toestemming vragen om het account te zien. Ten tweede kan je ervoor zorgen dat het account niet meer wordt aanbevolen aan onbekenden. Daarnaast kan je vermijden dat de video’s van je kind door iemand worden gedownload en is het mogelijk om te bepalen wie je kinderen een bericht mag sturen.

Met Tiktok kan je ook videoduetten opnemen: zo worden de video’s van twee verschillende mensen naast elkaar geüpload. Dat kan op een leuke manier gebeuren, maar mensen kunnen op die manier ook gepest worden. Ook deze mogelijkheid kan je beperken tot vrienden. Als je nog steeds bezorgt bent over het TikTokgebruik van je kind, kan je ook de ‘Family Safety Mode’ activeren. Dit laat de ouders toe om meer controle te hebben over de app door bijvoorbeeld de schermtijd en het soort beelden dat hun kind ziet te bepalen.

Leerrijk plezier

Aangezien TikTok voor veel kinderen geen geheimen meer kent, kunnen zij deze instelling ook gemakkelijk terug aanpassen. Zelfs als je kind geen toestemming krijgt om op TikTok of een andere app te zitten ligt de weg naar sociale media nog steeds open via vrienden of familie. Daarom is het belangrijk om met je kind te praten over sociale media. Zo maak je hen bewust van de gevolgen en gevaren.

Sommige ouders vinden ook dat de app een goede voorbereiding kan zijn voor andere sociale media. “Ze leren omgaan met kleine risico’s en zo begrijpen ze hoe ze ook op andere apps voorzichtig moeten zijn.” Tiktok hoeft niet gevaarlijk te zijn als je er verstandig mee omgaat. Bovendien haalt het ook de creativiteit in je kinderen naar boven. Ten slotte is het een leuk idee om samen met je kinderen TikTok te ontdekken, zoals de familie in dit filmpje doet. Zo leer je ook zelf nog iets bij!