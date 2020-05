Nieuwe mijlpaal: minder dan 500 coronapatiënten op intensieve zorgen

Voor het eerst sinds eind maart liggen minder dan 500 coronapatiënten op intensieve zorgen in de Belgische ziekenhuizen. Ook de andere cijfers zijn hoopgevend: de voorbije 24 uur werden 75 nieuwe sterfgevallen en 83 ziekenhuisopnames geregistreerd.

Zo blijft ook het aantal ziekenhuisopnames netjes onder de kritieke grens van de 100. De dalende trend zet zich dus voort.

Er zijn de voorbije dag 485 nieuwe bevestigde gevallen van Covid-19 geregistreerd. 161 van hen komen uit een woonzorgcentrum. De 75 doden die er vielen door corona bestaan voor ongeveer de helft uit bewoners van woonzorgcentra.

Er zijn 231 mensen ontslagen uit het ziekenhuis. In totaal zijn nu 16.219 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een daling met 159 ten opzichte van de vorige dag. In het ziekenhuis liggen nu nog 2.222 coronapatiënten.