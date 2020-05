Daarom is het goed om je te vervelen

Een piektijd voor verveling, zo zou je de quarantaine ook kunnen omschrijven. Niet iedereen is even goed bewapend om zichzelf tussen vier muren te blijven entertainen. Dat gevoel van verveling hoeft gelukkig niet per se erg te zijn, het kan ons namelijk helpen.

“Verveling is er om ons te helpen” zegt psycholoog James Danckert aan The Guardian. Goed nieuws dus voor diegenen onder ons die zich al meermaals verveelden tijdens de lockdown. “Dat toont ons dat we een activiteit nodig hebben om ons beter te doen voelen.” Danckert gelooft dat het gevoel van verveling mensen hun potentieel laat inzien en helpt om een betekenisvol leven te lijden.

Wat is verveling?

De psycholoog noemt verveling een onwennig gevoel van “iets willen doen, maar niets willen doen”. Het is geen emotie, maar een cognitief proces waardoor we onze geest bezig willen houden, maar geen enkele activiteit goed genoeg lijkt. Wanneer we er niet in slagen te reageren op dat cognitief signaal, kan verveling ellende brengen. “Mensen zien verveling vaak als iets verkeerds”, zegt psycholoog John Eastwood. “Dat klopt niet: personen die zich vervelen, weten wel dat er zaken te doen zijn, maar kunnen hun verlangens daar niet mee verbinden.”

Een kwelling en een zegen

Voor velen is verveling net een bron van angst en ellende. Volgens Danckert en Eastwood maken die mensen de fout aan de verveling te willen ontsnappen in plaats van te onderzoeken wat dat gevoel betekent. Sommigen leiden zich dan af met sociale media, eten, sigaretten, alcohol of drugs. “Door naar die externe factoren te kijken ondermijnen we onszelf als auteurs van ons eigen leven, zo kan het probleem een chronisch probleem worden”, aldus Eastwood.

Zaken als sociale media kunnen dan wel een sterke afleiding vormen, het rijke aanbod aan dingen om te doen kan ook net verveling opwekken. Eastwood noemt het de ‘paradox van de keuzes’: keuzevrijheid maakt ons niet noodzakelijk gelukkig. Het leidt je even af, maar nadien ben je niet voldaan omdat het eigenlijk niet was wat je zocht. De psychologen geloven er net in dat verveling een duwtje in de rug kan betekenen voor creativiteit, innovatie en groei. “Door ons te laten meeslepen in een snelle stroom aan afleidingen, vergeten we hoe we zelf moeten zwemmen. Dit is een goede periode om opnieuw te beseffen dat we de schrijvers zijn van ons eigen leven.”