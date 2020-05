VIDEO. ‘Temptation’-Arda ziet keihard af van zijn overspel: “Hoe stom kan je zijn”

Arda heeft duidelijk spijt van zijn avontuurtje met Eline. In ‘De Hut’ krijgt hij het dan ook erg moeilijk.

Elke lijkt intussen al een pak rustiger te zijn na de zware beelden van enkele weken geleden. Daarin was te zien hoe Arda haar bedroog met Eline. Intussen zijn de rollen omgedraaid, want Arda barst in ‘De Hut’ in tranen uit omdat hij spijt heeft van zijn misstap. “Fucking kloteshow. Hoe stom kan je zijn, jongen”, klinkt het.

Geen tranen meer bij Elke

Zijn reactie staat in schril contrast met die van Elke. “Ik hoop stiekem, heel diep in de grond van mijn hart, dat je spijt hebt, Arda, van wat je hebt gedaan. Of dat je hier een degelijke uitleg voor hebt. Ik weet ondertussen dat het niet mijn fout is. Dat het echt aan jou ligt. Doe je ding, amuseer je, word gelukkig”, vertelt ze voor de camera.

‘Temptation Island’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op VIJF.