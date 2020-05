Ons land herdenkt z’n helden van de Tweede Wereldoorlog

8 mei 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om 23.01 uur vanavond is het exact 75 jaar geleden dat de wapens in Europa zwegen. Om dat historische moment te herdenken, roept het War Heritage Institute op om via sociale media massaal foto’s te delen van vergeten helden, naast een brandend kaarsje.

Het had een grote ode aan de vrijheid moeten worden, de afsluiter van een herdenkingsjaar dat begon met 75 jaar bevrijding in september vorig jaar. Op tientallen plaatsen in het land waren grote herdenkingen voorzien, maar in het kader van de bestrijding van het coronavirus zijn deze overal afgelast.

In plaats van een fysieke bijeenkomst heeft het War Heritage Institute nu gekozen voor een virtueel herdenkingsmoment.

#wewillmeetagain

Op de Facebook-Eventpagina van het War Heritage Institute word je uitgenodigd om met de hashtag #wewillmeetagain een foto en verhaal te posten van iemand uit de Tweede Wereldoorlog. Iemand uit jouw familie die onder de wapens was of gedeporteerd werd, een verzetsheld uit jouw gemeente of een historisch figuur die jij wil herdenken.

Live-uitzending op VRT

Ook de openbare omroep herdenkt om 23u het einde van de Tweede Wereldoorlog en de 60 miljoen doden die daarbij vielen. #wewillmeetagain wordt een miniconcert van Selah Sue, die voor een kippenvelmoment moet zorgen wanneer ze ‘We’ll meet again’ van Vera Lynn zingt.

Het liedje van de nu 103-jarige Britse zangeres dateert uit 1939 en werd een oorlogsklassieker die vaak werd gespeeld wanneer soldaten naar het front vertrokken. Tegenwoordig is het zowat de hymne van de WO II-herdenkingen. Een song die als geen ander hoop en troost bracht in de donkere oorlogsjaren… We zullen elkaar weerzien en het komt allemaal goed, ‘some sunny day’.

Het herdenkingsmoment is ook te zien op de Facebookpagina van het War Heritage Institute.