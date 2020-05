Harry Potter-fans, ontsnap eens uit deze (gratis) virtuele escape room

Kent Zweinstein geen geheimen voor jou? Verveel je je tijdens de quarantaine? Dan moet je dringend eens surfen naar deze virtuele escape room van een Amerikaanse bibliothecaresse. Zij heeft eigenhandig een escape room in elkaar gebokst met in de hoofdrol Harry Potter en zijn vrienden. En het beste nieuws? Het is helemaal gratis!

Sydney Krawiec is bibliothecaresse van de Peters Township Public Library in McMurray, een klein dorpje in Pennsylvania. De bibliotheek moest de deuren sluiten omwille van het coronavirus en met al die extra tijd besloot ze een virtuele escaperoom te ontwerpen. De vrouw had ervaring genoeg want in het verleden had de bibliotheek al fysieke Harry Potter-escape rooms georganiseerd.

In het spel ben je een eerstejaarsstudent aan Zweinstein en moet je verschillende raadsels doorlopen. Zo moet je bijvoorbeeld berichtjes over een boek ontrafelen en posters met getallen op ontcijferen. Helemaal zoals in een echte escape room!

Google Docs

Verwacht je niet aan een indrukwekkende virtuele wereld, want de escape room is gewoon met Google Docs gemaakt. Maar dat maakt het spel niet minder interessant. Normaal heb je een kwartiertje nodig om uit de online kamer te ontsnappen. Wie van je vrienden is het snelst?

De escape room vind je hier. Veel succes!