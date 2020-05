Voor één op de drie Britse meisjes zijn maandverband en tampons nu niet vanzelfsprekend

In het Verenigd Koninkrijk hebben één op de drie meisjes tussen 14 en 21 jaar door de coronalockdown problemen om aan menstruatieproducten te geraken. Dat blijkt uit een recente enquête van de kinderhulporganisatie Plan International UK. De maandverbanden en tampons zijn vaak niet beschikbaar in de winkels of het gebrek aan toegang is te wijten aan een dieperliggende oorzaak, zoals armoede.

Sinds de coronalockdown op 23 maart werd ingesteld in het Verenigd Koninkrijk hebben 30% van de meisjes moeilijkheden om menstruatieproducten te bemachtigen. Dat wees de enquête van Plan International UK uit die in april dit jaar werd afgenomen en ingevuld werd door 1.010 jonge vrouwen tussen de 14 en 21 jaar. 22% kan zich de producten wel veroorloven maar krijgt er geen toegang toe, waarvan 64% omdat ze niet in de winkels aanwezig zijn. 15% kon het huis niet verlaten door de lockdown en de rest durft ze niet te gaan aanschaffen uit angst om besmet te worden met het nieuwe coronavirus. Meer dan de helft van de bevraagde meisjes zoekt daarom hun toevlucht in toiletpapier als alternatief, maar door hamstergedrag is er ook daar een tekort aan. Andere oorzaken zoals armoede of taboes spelen eveneens een rol in de huidige situatie.

Period poverty

Het gebrek aan toegang tot maandverband en tampons legt een groter probleem bloot, dat in het Verenigd Koninkrijk bekendstaat als ‘period poverty’. Sommige gezinnen daar leven in armoede en kunnen of willen geen tampons of maandverbanden aankopen. Ze worden namelijk nog te vaak beschouwd als een luxeproduct, terwijl ze absoluut noodzakelijk zijn. Die period poverty wordt enkel versterkt door de coronalockdown, want 17% van de bevraagde meisjes kan het zich gewoon niet veroorloven.

Onlangs werd aangekondigd dat de tampontaks er vanaf 2021 niet meer zal doorgerekend worden in de prijs van menstruatieproducten, waardoor die zal dalen. Dat is een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen armoede, maar er is nog veel werk aan de winkel. Daarom had Sarah Carr van de PSHE (Personal, Social, Health, and Economic education) al voor de lockdown een initiatief op poten gezet om tampons en maandverbanden gratis aan te bieden in de Britse lagere en middelbare scholen. Haar organisatie begeleidt bovendien meisjes én jongens die met vragen zitten over de menstruatie. Samen met een andere instelling, Streetwise, levert ze producten aan huis bij meisjes die in de problemen zitten.

Menstruatie als taboe

Een ander probleem is het feit dat menstruatie nog steeds in de taboesfeer zit. Hoewel toiletpapier een hot topic is tijdens de coronacrisis, krijgen de problemen die meisjes tijdens hun maandstonden ervaren volgens de CEO van Plan International, Rose Caldwell, veel minder aandacht. 30% van de bevraagde personen in de enquête kampt met schaamte, waardoor ze niet op zoek gaan naar plaatsen waar ze de menstruatieproducten gratis kunnen verkrijgen. Bovendien weet 42% gewoon niet waar ze terechtkunnen. Caldwell pleit daarom voor meer sensibilisering op de scholen, zodat de meisjes zonder angst of gêne kunnen praten over de natuurlijke menstruatiecyclus.

