Dries Van Langenhove onder vuur nadat hij Vlamingen aanmoedigt om wapen in huis te halen

Kamerlid Dries Van Langenhove (26) krijgt heel wat kritiek op het feit dat hij het een goede zaak vindt dat meer en meer Vlamingen een wapen aanschaffen.

Onlangs raakte bekend dat het aantal actieve wapenbezitters in Vlaanderen sinds 2009 van 41.986 naar 94.947 gestegen is. Jaarlijks komen er dus zo’n 5.000 bij. Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) deelde het artikel op sociale media en juichte het toe. “Een goede zaak. Bij gebrek aan dienstplicht is het positief dat heel wat burgers zelf het initiatief nemen om op een verantwoorde manier te leren omgaan met wapens”, schreef hij.

“Amerika achterna”

Zijn bericht werd hevig bekritiseerd op sociale media. “Aanzet tot wapengebruik? Dit is er eentje voor de Federale Overheidsdienst Justitie. En die poging tot nuancering door ‘verantwoord gebruik’ te schrijven, is puur om zichzelf uit de wind te zetten”, “Hier krijg ik rillingen van… Dat zoiets kan” en “Amerika achterna… Gevaarlijk!”, luidt het onder meer.

Wettelijk geregeld

Sommigen nuanceerden zijn bericht ook wel. “Ik zou niet weten wat er onwettelijk is aan (oproepen tot) ‘verantwoord leren omgaan met wapens’. Wapenwinkels, schietclubs en jagen: dat is allemaal wettelijk geregeld. Niet dat ik het een goed plan vind, ik zie liever minder wapens in de maatschappij”, en “Het is een mening, zeker niet de mijne, en meningen zijn vrij in dit land”, lezen we.