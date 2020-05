Dit gebeurt met kleren die door de coronacrisis niet verkocht geraken

Door het sluiten van de winkels bleef de nieuwste lentemode wekenlang achter slot en grendel. Wat moet de modewereld aanvangen met alle kleren die mensen dit seizoen niet zullen kopen?

Volgens kenners is beige de trendkleur van deze lente. Maar kleren in die tint zijn de afgelopen weken in de rekken blijven hangen door de coronacrisis. Online shoppen en een kleine inhaalbeweging nu de winkels opengaan zullen niet alles goedmaken. Daarom moet de modewereld op zoek naar oplossingen voor onverkochte kledij.

Verbranden of hergebruiken

Die vergeten kleren zullen niet allemaal volgende lente gerecupereerd kunnen worden. “Zo werkt het niet”, zegt modejournalist Veerle Windels bij Radio 1. “Je kan ook niet aan een schilder zeggen: ‘je schilderijen zijn niet verkocht, hou die maar bij voor een volgende expo’. Bovendien zijn we dan alweer in andere sferen en zullen andere zaken in de mode zijn.” Nu de winkels binnenkort opengaan, is er weer een beetje hoop voor al dat beige. Maar wat met de rest?

Vroeger zou de kledingindustrie volgens Windels heel wat zaken verbrand hebben. “Burberry heeft jarenlang een aantal collecties verbrand. Nu gebeurt dat niet meer, want het is in bepaalde landen verboden.” Wel gaan sommige ontwerpers nu stoffen uit vorige collecties hergebruiken, zoals Ann Demeulemeester. “In deze tijden is het een fantastisch idee om aan het milieu te denken”, vindt Windels. Verder zijn er ook tijdloze stukken, zoals een donkerblauwe kasjmieren trui, die gewoon in de winkels kunnen blijven.

Nadenken over verandering

Door de coronacrisis stelt de modewereld ook enkele zaken in vraag. “Velen willen de kleren opnieuw op het juiste moment in de winkel. Dat betekent een wintercollectie in de wintermaand, en niet in de zomer zoals dat nu gebeurt.” Ook denken ze meer aan de duurzaamheid van mode: “Zou minder produceren geen goede zaak zijn, en moeten we wel naar New York en Milaan blijven vliegen voor de modedefilés?”

Windels vindt dat de crisis een kans is om na te denken over hoe het anders kan, ook als klant. “Het is door de consument dat een ontwerper gedoemd is om meer te produceren: ze hebben geen zin in een collectie die ze drie weken eerder ook al tegenkwamen”, zegt ze. “We zouden met zijn allen eens moeten stilstaan bij wat we eigenlijk nodig hebben en wat de waarde is van een kledingstuk. Als we dat kunnen bepalen, komen we denk ik al heel ver.”