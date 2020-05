“Voetbal en koers na de zomervakantie weer met publiek”

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en zijn regionale collega’s hebben een plan klaar dat vanaf 1 september weer massa-evenementen mogelijk maakt. Dat staat vandaag in Het Laatste Nieuws te lezen. Minister Weyts “betreurt” dat het advies gelekt is, maar hij bevestigt wel dat het plan op tafel ligt.

De Nationale Veiligheidsraad besloot gisteren dat alle sportcompetities alvast stilliggen tot 31 juli, maar intussen hebben Weyts en zijn regionale collega’s wel een plan voor een heropstart klaar.

Als het van de ministers afhangt, zijn vanaf 1 september weer massa-evenementen mogelijk, zoals de Ronde van Vlaanderen en de Memorial Van Damme, maar ook competitievoetbal mét publiek. Dat moet eventueel wel met voorwaarden.

Het plan, dat wordt gesteund door alle sportfederaties, werkt in fases. Zo zou er vanaf 18 mei opnieuw getraind mogen worden zonder fysiek contact en zou het vanaf 1 juni toegelaten worden om baantjes te trekken in het zwembad. De virologen moeten wel nog hun fiat geven. Mogelijk gebeurt dat volgende week al, aldus Het Laatste Nieuws.

Gelekt advies

“Ik betreur dat dit advies gelekt is, maar ik moet bevestigen dat dit het voorstel is dat we geformuleerd hebben na overleg met de sportsector en de andere Gemeenschappen”, zegt minister Weyts in een reactie.

“We zijn niet bezweken voor de lokroep van federaties en clubs die een uitzonderingsstatuut vroegen voor de eigen sport. In plaats van een regeling te voorzien voor elke sport apart, hebben we één duidelijke logica: het doet er niet toe welke sport, maar hoe je sport. Op die manier kan je per periode aangeven hoe er veilig gesport kan worden”, legt de N-VA-minister uit.

Kinderen krijgen voorrang

Volgens Weyts is er in de eerste plaats geredeneerd vanuit de kinderen. “Zij zouden als eerste kunnen genieten van een verdere versoepeling”, klinkt het. “Het waren ook deze keer heel erg moeilijke keuzes. Ongetwijfeld zal het ook hier en te veel en te weinig en te vroeg en te laat zijn. Maar op een bepaald ogenblik moet je verantwoordelijkheid durven nemen. De Veiligheidsraad moet dit plan nog bekijken. Of het ten uitvoer gebracht kan worden, hangt af van het advies van de virologen en de evolutie van de verspreiding van het virus.”