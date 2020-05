Recordaantal coronapatiënten heeft intensieve zorgen verlaten

Gisteren zijn 80 mensen overleden aan het coronavirus. Maar er is ook goed nieuws: maar liefst 116 mensen mochten intensieve zorgen verlaten. Dat is een record sinds de uitbraak van het virus.

In de afgelopen 24 uur werden 98 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 18 minder dan gisteren. 116 mensen mochten intensieve zorgen verlaten. Dat is het hoogste aantal in 24 uur tijd sinds het begin van de corona-uitbraak in ons land. 357 mensen moeten beademd worden. Tevens mochten 244 mensen het ziekenhuis verlaten. In het totaal liggen er nu 2.688 patiënten in de Belgische ziekenhuizen.

Meer nieuwe besmettingen

Jammer genoeg stierven in het afgelopen etmaal 80 mensen aan het longvirus, onder wie 37 in het ziekenhuis en 43 in een woonzorgcentrum. Dat brengt het totale aantal doden op 8.415.

Er werden 639 nieuwe besmettingen gerapporteerd uit 19.149 testen. Dat zijn er 367 meer dan gisteren. In het totaal werden 51.420 mensen besmet met het coronavirus.