Het wordt bibberen op Moederdag

Het is vanaf zondag 10 mei – niet toevallig op Moederdag – weer toegelaten om thuis bezoek te ontvangen. Lekker in de zon op het terras zitten zal er echter niet in zitten. We hebben nog even een heerlijk voorjaarsweertje, maar op Moederdag wordt het bibberen geblazen. Het wordt zelfs 10 graden kouder dan op zaterdag.

Door een koude noordenwind vervliegt het warme weer en Moederdag verloopt zeer koud, zo meldt weersdienst Weeronline. De temperatuur daalt van 19-25 graden op zaterdag, naar 9-14 graden op zondag. Door de wind en enkele buien is het nog kouder. Alleen het zuiden en oosten hebben mogelijk geluk. Want als de kou iets langer op zich laat wachten kan het daar nog 15-18 graden worden.

Koudste van de eeuw

Het wordt een van de koudste Moederdagen van de eeuw. Wie hoopt op een zonnige en warme feestelijke mamadag komt bedrogen uit. Halverwege het weekend stroomt vanuit het noorden lucht afkomstig vanaf de Noordpool over ons land. Hierdoor is het zondag aan het einde van de middag waarschijnlijk slechts 9-14 graden. Voor mei is dit zeer koud en deze temperaturen passen veel beter bij eind maart.