Daarom hebben zoveel mensen een voetfetisj

Seksuele fetisjes zijn niet nieuw, maar jarenlang bleef het wel in de taboesfeer hangen. Die tijden zijn gelukkig voorbij, want steeds meer mensen durven erover te praten. Maar de vraag blijft natuurlijk bestaan: waarom hebben zoveel mensen een voetfetisj?

Er is helaas nog niet zoveel onderzoek gedaan naar deze specifieke fetisj. Maar een studie uit 2007, dat gepubliceerd werd in het International Journal of Impotence Research, toont aan dat heel wat mensen opgewonden geraken van voeten. De onderzoekers vroegen aan 5.000 participanten welke fetisj ze hadden en daaruit bleek dat “voeten en objecten gerelateerd aan voeten de grootste voorkeur hadden”.

Psychologische, neurologische en biologische verklaringen

Uit een rondvraag van Lelo, een bedrijf dat seksspeeltjes maakt, blijkt zelfs dat voeten in bed zéér belangrijk zijn, nog voor handen, haar en zelfs borsten. Volgens Stuart Nugent, seksexpert bij Lelo, kan de voetenfetisj op drie manieren verklaard worden: psychologisch, neurologisch en biologisch.

“Een psychologische denkrichting argumenteert dat voeten een fetisj kunnen worden door factoren die al spelen in de kindertijd”, steekt hij van wal. “Door conditionering worden seksuele reacties in de kindertijd gekoppeld aan niet-seksuele objecten, zoals voeten, al zeer vroeg in de psychoseksuele ontwikkeling van een persoon.”

“Een neurologische theorie suggereert dan weer dat een voetenfetisj zich kan ontwikkelen doordat de voeten en genitaliën verbonden zijn met delen van de somatosensibele schors in het brein die naast elkaar liggen.” Dit gebied is betrokken bij de verwerking van tast, pijn en temperatuur.

“En dan is er nog een biologische theorie die stelt dat de typische geur van voeten een hormonale reactie kan triggeren bij sommige mensen. Maar een voetenfetisj hebben, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met verschillende elementen, zoals dominantie: heteromannen die de voeten van vrouwen adoreren”, aldus de seksexpert.

Erogene zone

Maar daar gaat seksexperte Camilla Constance niet helemaal mee akkoord. Aan Metro UK vertelt ze dat het dominante aspect een zeer westers idee is. Onze stappers zijn namelijk een erogene zone, wat ervoor zorgt dat we ons er tot aangetrokken kunnen voelen. “Het is alleen maar een natuurlijk fenomeen, en het is dan ook zeer jammer dat we dit moeten bestempelen als ‘een fetisj’”, zegt Constance. “Onze voeten bestaan uit ontzettend veel zenuwen, dus het is niet meer dan normaal dat ze gevoelig en een erogene zone zijn.”

Urine en handboeien

Lucy Beresford, een psychotherapeute, zegt ook dat een voetenfetisj hebben als “vrij normaal wordt beschouwd in onze samenleving omdat we de lichaamsdelen gewoon zo vaak zien in het dagelijkse leven. Iedereen heeft voeten”, verduidelijkt Beresford. “Ze hebben bovendien niet zo’n negatieve connotatie als urine. Sommigen doen stiletto’s aan of andere schoenen om zich sexy te voelen. Dat zijn ook mainstream-producten, op handboeien ligt bijvoorbeeld nog een veel groter stigma.”