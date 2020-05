“Belgen moeten verplicht worden om overal mondmaskers te dragen”

Econoom Geert Noels vindt het geen goed idee dat mondmaskers niet overal verplicht zijn. Hij vreest dat we daardoor te laks zullen omgaan met de versoepelingen, met de eventuele zware gevolgen van dien.

Sinds 4 mei is het verplicht om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer en in scholen. Op ander plaatsen wordt het aangeraden, maar is het niet verplicht. Econoom Geert Noels vindt dat jammer, zeker nu de winkels binnenkort weer opengaan en we meer mensen mogen zien. “Ik denk dat we onszelf kennen. We denken dat het allemaal niet hoeft. De winkels mogen open en er is geen verplichting voor mondmaskers. Ik denk dat dat een fout is. Een mondmasker helpt niet alleen, het is tevens te vergelijken met een veiligheidsgordel. Dan zit je al in een houding waarin je gedisciplineerder bent. Mensen die geen veiligheidsgordel dragen in de auto denken dat ze ook soep of koffie mogen drinken achter het stuur, en dat is geen goed idee”, vertelde hij woensdagavond in ‘Gert Late Night’.

Vergeefse moeite

De 52-jarige ondernemer hoopt dat we daardoor niet te laks gaan worden. Dat zou niet alleen voor de gezondheid riskant zijn, maar tevens voor de economie. “Ik ben langs de ene kant blij, maar langs de andere kant ongerust. We moeten opletten dat we niet terugvallen in een lockdown omdat dat voor de economie erger is dan een beetje te wachten. Ik vrees dat mensen uitgelaten gaan zijn. Al die investeringen om zeven weken dicht te zijn, zijn vergooid geld mochten we terug veel besmettingen krijgen. Daarom moeten we ons gedisciplineerd gedragen”, besluit hij.

