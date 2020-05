Anuna De Wever haalt uit naar Tom Waes: “Die heeft het nog altijd niet begrepen”

Klimaatactiviste Anuna De Wever vindt het jammer dat sommige mensen, zoals Tom Waes, de ernst van het klimaatprobleem nog steeds niet inzien. Dat vertelde ze in Dag Allemaal.

Het coronavirus steekt een stok in de wielen van ‘Reizen Waes’. Tom Waes kan voor zijn programma dit jaar immers niet naar het buitenland vliegen en moest dus noodgedwongen op zoek naar een ander (binnenlands) format.

Wereld rondvliegen

Dat hij jammerde over het feit dat hij het vliegtuig dus niet meer kon nemen, schoot bij Anuna De Wever in het verkeerde keelgat. “Volgens sommigen ben ik blij met deze crisis, omdat er nu minder gevlogen wordt en het milieu niet meer zo zwaar wordt belast. Wat een onzin! Kijk, ik besef dat het klimaat nu niet de eerste prioriteit is, maar velen denken toch na. Ze vinden het leuk dat ze nu een rustiger leven leiden en ze meer tijd kunnen besteden aan hun gezin. Als ik dan Tom Waes hoor zeggen hoe jammer hij het vindt dat hij deze zomer niet de hele wereld kan rondvliegen, denk ik: die heeft het nog altijd niet begrepen. De luchtvaartmaatschappijen vragen en krijgen miljarden euro’s steun. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, klinkt het.

Wél coronamaatregelen. En het klimaat dan?

De Wever fronst tevens de wenkbrauwen over het feit dat er nu plots wél maatregelen kunnen genomen worden, terwijl de schreeuw om klimaatmaatregelen bij politici haast in dovemansoren viel. “Ik heb de buik vol van politici die beweren dat ze niets kunnen doen voor het klimaat omdat ze dan de economie kapotmaken. Maar een pandemie zoals Covid-19, die op zich minder erg is dan de klimaatopwarming, zet wél een hele reeks drastische maatregelen in gang? Euh…”, bedenkt ze zich.

Na corona weer volop strijden voor het klimaat

Door de coronacrisis is de strijd tegen het klimaatprobleem een beetje gaan liggen, maar De Wever verzekert dat de klimaatactivisten na de pandemie opnieuw van zich zullen laten horen. “Wij gaan de coronacrisis niet misbruiken om gehoord te worden. Eerst die crisis onder controle krijgen, en dan zullen we nog wel eens praten over een juiste wederopbouw”, besluit ze.